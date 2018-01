Скончалась солистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Долорес О’Риордан было всего 46 лет

Умерла лидер рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, сообщает РИА Новости. Известно, что певица находилась в Лондоне для студийной записи. Причина её смерти пока неизвестна.







Долорес О’Риордан родилась в Ирландии. В 1989 году она и братья Майк и Ноэл Хоганы (гитара), а также Фергал Лоулер (ударные) и Ниалл Куинн (вокал) создали музыкальную группу The Cranberry Saw Us. После прихода в группу солистки Долорес О’Риордан название было изменено на The Cranberries.





Группа записала семь студийных альбомов. Одной из самых известных композиций группы стала «Zombie», выпущенная в 1994 году. 28 апреля 2017 года на лейбле BMG вышел новый альбом группы Something Else.





Видео с YouTube канала TheCranberriesVEVO