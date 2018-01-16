В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев деньгах
В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за прошедший месяц.
С начала года по 12 января налоговой службой было собрано 770 миллионов рублей.
«В консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет) обеспечено поступление администрируемых доходов в сумме 770 миллионов рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 70 миллионов рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 700 миллионов рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.
По информации УФНС, поступление денег за страховые взносы составило 490 млн рублей, из которых 360 млн — пенсионное страхование, 40 млн — соцстрахование и 90 млн — медицинское страхование.
В октябре 2017 года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной