В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев деньгах

Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за прошедший месяц.







С начала года по 12 января налоговой службой было собрано 770 миллионов рублей.





«В консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет) обеспечено поступление администрируемых доходов в сумме 770 миллионов рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 70 миллионов рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 700 миллионов рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.





По информации УФНС, поступление денег за страховые взносы составило 490 млн рублей, из которых 360 млн — пенсионное страхование, 40 млн — соцстрахование и 90 млн — медицинское страхование.





В октябре 2017 года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.