В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев деньгах

Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет
Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за прошедший месяц.


С начала года по 12 января налоговой службой было собрано 770 миллионов рублей.


«В консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет) обеспечено поступление администрируемых доходов в сумме 770 миллионов рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 70 миллионов рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 700 миллионов рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.


По информации УФНС, поступление денег за страховые взносы составило 490 млн рублей, из которых 360 млн — пенсионное страхование, 40 млн — соцстрахование и 90 млн — медицинское страхование.


В октябре 2017 года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.

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