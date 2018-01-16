А хотели больше: новосибирские строители не смогли ввести 100 тысяч квадратов жилья

Застройщикам не хватило около 100 тысяч кв. м до выполнения плана на 2017 год

В 2017 году в Новосибирске ввели чуть больше 1 млн кв. м жилья в 805 домах, или 17,7 тысячи квартир, — это составило 91% от запланированного на год. Об этом рассказал сегодня на заседании президиума мэрии начальник Управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) Анатолий Мотыга.





Несмотря на это, город вышел в лидеры в стране по объёмам ввода: на федеральном уровне Новосибирск смог обогнать только Ростов-на-Дону, где построили и сдали 1,11 млн кв. м жилья. На уровне Сибирского федерального округа Новосибирск занимает первое место (в Красноярске и Кемерово, которые занимают второе и третье место, по итогам 2017 года было введено 676 и 338 тысяч кв. м жилья соответственно).





«Прошу обратить внимание, что мы по количеству квадратных метров, по количеству жилья уступаем только Ростову-на-Дону. Ростов-на-Дону — южный регион, условия работы строительства резко отличаются, мягко говоря, от тех, которые существуют у нас», — заметил, комментируя доклад, Анатолий Локоть.





По данным УАСИ, жилищный фонд Новосибирска достиг 40,55 млн кв. м жилья, а обеспеченность жильём — 25,3 кв. м на человека. Это несколько выше и среднего федерального значения 24,9 кв. м на человека, и показателя по Сибирскому федеральному округу.





При этом в новостройках продолжают преобладать квартиры-студии и 1-комнатные квартиры — в 2017 году их доля составила 58% от всех построенных квартир.





Это число в среднем не меняется в последние годы. «Всё же необходимо учитывать, что мы видим результат работы, которая была начата ещё в 2014–2015 годы — самые сложные с точки зрения экономики», — пояснил Мотыга.





При этом он посетовал на снижение доли квартир с отделкой под ключ: если в прошлом году их число составляло 19% от общего числа, то в этом — всего 17%, или 2942 квартиры. «Их доля по годам за последние 6 лет изменялась незначительно, максимального значения, 23%, достигла в 2015 году, — подчеркнул глава УАСИ.





— Все увещевания, чтобы строители перешли к массовому строительству объектов под ключ, пока остаются в воздухе. Это вызывает справедливые нарекания у жителей, потому что невозможно жить в доме, в котором идёт достройка в течение трёх лет в зависимости от финансовых возможностей каждого дольщика».





Районом-лидером по вводу жилья по итогам прошлого года оказался Ленинский: здесь за 2017 год построили и сдали 228 тысяч кв. м — 22% от общего ввода. Второе место занимает Кировский район (20% от общего ввода), на третьем — Центральный округ (18%).





Самой продуктивной компанией в прошлом году стал «Сибакадемстрой» — застройщик возвёл 8 домов на 1089 квартир общей площадью 60,9 тысячи кв. м. Второе и третье место занимают компании «ВИРА-Строй» и «Стрижи» с результатами в 56,5 тысячи кв. м (2 дома на 1167 квартир) и 45,8 тысячи кв. м (3 дома на 948 квартир) жилья соответственно.





В 2016 году новосибирским строителям удалось построить более 1,5 млн кв. м жилья, а средняя площадь сданных квартир при этом выросла.