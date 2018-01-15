Сибирячка обхитрила пенсионерок из Карелии на миллион

Сибирячка звонила на домашние телефоны пенсионерок из Карелии и рассказывала им вымышленные истории

Суд вынес приговор 34-летней жительнице Новосибирска, обманывавшей пенсионерок на другом конце России.





В Карелии суд отправил на шесть лет в колонию общего режима сибирячку, признанную виновной в крупном телефонном мошенничестве. Женщина обхитрила престарелых жительниц Петрозаводска на 960 тысяч рублей. Ещё три попытки обмана на 340 тысяч ей не удались.





«С января по февраль 2016 года, находясь на территории Новосибирска, по мобильному телефону с сим-картой, зарегистрированной на постороннее лицо, женщина звонила петрозаводчанам по произвольно набранным номерам стационарных телефонов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Карелия.





Если на звонки отвечали пенсионерки, то сибирячка рассказывала им вымышленные истории о близких, попавших в ДТП. За их «укрытие от следствия» она просила от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.





«Злоумышленница использовала в разговоре разные интонации голоса, в том числе представлялась находящимся рядом представителем правоохранительных органов», — отметили в надзорном ведомстве.





Забирать деньги у пенсионерок приходил местный житель, который разместил в интернете объявление о поиске работы. Ему подсудимая во время знакомства представилась директором строительной компании из Санкт-Петербурга. Она пообещала, что возьмет его на работу. Мужчине нужно было забирать деньги по названным ею адресам и перечислять их на открытый на чужое имя счет. Часть суммы петрозаводчанин оставлял себе — в качестве вознаграждения.





«Поступившие на счет деньги сибирячка обналичивала в банкоматах Новосибирска», — отметили в прокуратуре.





Женщину задержали в июне прошлого года. Петрозаводский городской суд признал её виновной в мошенничестве с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ей предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и возместить материальный ущерб обманутым пенсионеркам.





Сибирячка раньше уже была судима за мошенничество и кражи.





Приговор в законную силу не вступил.





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