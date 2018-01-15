Мини-футбол: «Сибиряк» проиграл «Автодору» на своей площадке

Следующую игру новосибирцы проведут 16 февраля
Следующую игру новосибирцы проведут 16 февраля

Сегодня в домашнем матче Суперлиги ПМФК «Сибиряк» проиграл команде «Автодор» из Смоленска.


Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу смоленских спортсменов. В составе «Сибиряка» голами отметились Сергей Покотыло, Павел Соколов, Никита Анисимов и Николай Плахов. 


«Хочу поздравить своего коллегу, друга с этой победой. Этот результат действительно закономерен, "Автодор" его заслужил. Мы сегодня были полностью выхолощены и физически, и эмоционально. Предстоящая пауза нам очень необходима, чтобы сбалансировать состав, чтобы подготовиться физически, чтобы к следующему этапу чемпионата подойти во всеоружии. Стоит отметить, что у нас целая группа игроков выпала из тренировочного процесса перед игрой с "Автодором". Постараемся максимально продуктивно провести паузу до следующей игры в чемпионате против "Синары"», — цитирует пресс-служба клуба Евгения Куксевича, главного тренера «Сибиряка».


Сейчас ПМФК «Сибиряк» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги. Следующую игру новосибирцы проведут 16 февряля против екатеринбургского клуба «Синара».


Новосибирские спортсмены одерживают победы и в других дисциплинах. Вчера команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш» разгромила красногорский «Зоркий». Счет встречи составил 11:4 в пользу новосибирских спортсменов.

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