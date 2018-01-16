Эксперты выяснили, что аренда жилья съедает почти половину средней зарплаты новосибирцев
Новосибирск оказался одним из городов Западной Сибири с самой недоступной арендой жилья – к такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив стоимость съемного жилья со средним доходом горожан.
По данным Росстата, на конец прошлого года средняя зарплата новосибирца составила 32 тысячи рублей. При этом аренда 1-комнатной квартиры обходится в среднем в 13,6 тысячи рублей ежемесячно, а «двушки» — 18,7 тысячи рублей, или 42 и 58 % от зарплаты соответственно.
Показатели Новосибирска оказались в числе самых плохих в Западной Сибири — хуже дело обстоит только в Барнауле, где стоимость аренды ниже примерно на треть, а зарплаты меньше в два раза. Комфортнее всего снимать жилье оказалось в Красноярске, где при средней зарплате в 40 тысяч рублей цены на аренду на 30-40 % ниже новосибирских.
Почти аналогично дело обстоит с покупкой жилья, однако тогда аналитики отмечали, что лучше всего она сложилась в Кемерово. Новосибирцам же, чтобы накопить на собственное жилье, потребуется от 64 средних зарплат.
«Цены на аренду жилья в Новосибирске, как и на покупку, заметно выше, чем в соседних сибирских городах. Ближе всего они находятся к Екатеринбургу», — прокомментировала данные руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Мы круглосуточно ждем от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе ВКонтакте.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова