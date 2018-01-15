Семья объявила награду за сведения о пропавшем студенте НГТУ из Тобольска

Даниил приехал учиться в НГТУ из Тобольска

Родные объявили денежное вознаграждение за помощь в поисках пропавшего в Новосибирске юноши.



Семья 18-летнего студента НГТУ Данила Лосева готова заплатить до 300 тысяч рублей тем, кто даст достоверную информацию о местонахождении молодого человека.



Данил Лосев пропал ещё в прошлом году. Он закончил школу в Тобольске и поступил в НГТУ на факультет радиотехники и электроники.



«Он мечтал поступить в этот вуз, сдал ЕГЭ на 240 баллов и получил бюджетное место», — отметила мама Данила Ирина Деменкова.



Вместе с Данилом в новосибирский вуз поступили и несколько его друзей. На занятия молодой человек перестал ходить в середине октября, поделилась Ирина. Последний раз его видели в общежитии на проспекте Карла Маркса, куда он заселился. 29 октября около десяти часов вечера юноша вышел из здания и исчез. С собой у него был паспорт и медицинский полис. Родные забили тревогу и обратились за помощью к полиции и волонтёрам.



«Когда начались поиски, я приехала в Новосибирск. Добилась, чтобы 11 ноября дело перевели из полиции в Следственный комитет Ленинского района, где возбудили дело по ст. 105. Я ходила к следователям в течение месяца, работа какая-то была. Я уехала из Новосибирска, и через два дня следователя сменили. Сейчас следователь вовсе перестала со мной общаться. Мне не предоставляют никакую информацию, я не видела даже детализацию звонков [с номера Данила]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Данила.



По словам мамы Ирины, её сын по характеру очень спокойный и домашний. Женщина не исключает, что он мог попасть под чужое влияние.





«Особо города Данил не знает, когда мы с ним созванивались, он был в основном в районе своего общежития», — отметила мама первокурсника.





Напоминаем приметы юноши — у него худощавое телосложение, рост 183 см, русые волосы, серо-зелёные глаза, носит очки в чёрной оправе.





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