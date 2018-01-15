Семья объявила награду за сведения о пропавшем студенте НГТУ из Тобольска

Даниил приехал учиться в НГТУ из Тобольска 
Даниил приехал учиться в НГТУ из Тобольска 

Родные объявили денежное вознаграждение за помощь в поисках пропавшего в Новосибирске юноши. 

Семья 18-летнего студента НГТУ Данила Лосева готова заплатить до 300 тысяч рублей тем, кто даст достоверную информацию о местонахождении молодого человека. 

Данил Лосев пропал ещё в прошлом году. Он закончил школу в Тобольске и поступил в НГТУ на факультет радиотехники и электроники. 


«Он мечтал поступить в этот вуз, сдал ЕГЭ на 240 баллов и получил бюджетное место», —  отметила мама Данила Ирина Деменкова. 


Вместе с Данилом в новосибирский вуз поступили и несколько его друзей. На занятия молодой человек перестал ходить в середине октября, поделилась Ирина. Последний раз его видели в общежитии на проспекте Карла Маркса, куда он заселился. 29 октября около десяти часов вечера юноша вышел из здания и исчез. С собой у него был паспорт и медицинский полис. Родные забили тревогу и обратились за помощью к полиции и волонтёрам. 


«Когда начались поиски, я приехала в Новосибирск. Добилась, чтобы 11 ноября дело перевели из полиции в Следственный комитет Ленинского района, где возбудили дело по ст. 105. Я ходила к следователям в течение месяца, работа какая-то была. Я уехала из Новосибирска, и через два дня следователя сменили. Сейчас следователь вовсе перестала со мной общаться. Мне не предоставляют никакую информацию, я не видела даже детализацию звонков [с номера Данила]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Данила. 


По словам мамы Ирины, её сын по характеру очень спокойный и домашний. Женщина не исключает, что он мог попасть под чужое влияние. 


«Особо города Данил не знает, когда мы с ним созванивались, он был в основном в районе своего общежития», — отметила мама первокурсника. 


Напоминаем приметы юноши — у него худощавое телосложение, рост 183 см, русые волосы, серо-зелёные глаза, носит очки в чёрной оправе.


Читайте также: 


22-летний новосибирец Илья Моисеев, пропавший четыре дня назад, вернулся домой


Волонтёры разыскали 18-летнего студента Романа Севастьянова, ушедшего из дома в тапочках. 

Прочтений: 14345
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено