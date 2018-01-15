В Новосибирске начали снимать новое кино о времени, пошедшем вспять
В Новосибирске начались съёмки продолжения короткометражного фантастического фильма «Время Иниго Морено», который снял режиссёр Филипп Дмитриев в прошлом году.
«Идея [продолжения] давно витала в воздухе. Всем чего-то в финале не хватило. А у авторов была задумка, как эту историю развивать. Ну и мы подумали: почему бы не снять ещё одну серию? Объединив эти две истории, мы получим такой полноценный полнометражный фильм», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр Филипп Дмитриев.
В короткометражном художественном фильме «Время Иниго Морено» рассказывается о том, как компания школьников устроила спиритический сеанс, после чего время для этих подростков начало идти вспять. Героям фильма удалось найти способ вернуть всё на свои места, но, как выяснилось в самый последний момент, ценой судьбы одного из своих знакомых. Этот подросток помолодел до трёх лет. Во второй части фильма героям придётся искать способ спасти своего друга.
«Время Иниго Морено-2» снимает по большей части однофамилица Филиппа — режиссёр Ирина Дмитриева-Локтева, которая была ассистентом Филиппа Дмитриева в первом проекте. Вместе с Дмитриевой-Локтевой работает оператор Сергей Готовчиков, снимавший фильм «Новый год не наступит никогда». Сам Филипп Дмитриев живёт с лета прошлого года в Москве и в новом проекте больше выступает как художественный руководитель, бывая в Новосибирске только наездами. Полностью завершить работу над «Время Индиго Морено-2» планируется к весне.
Ещё один уже готовый фильм Филиппа Дмитриева полнометражную комедию «Новый год не наступит никогда» 14 января показали в Новосибирске по 49 каналу. Вскоре лента выйдет в прокат в кинотеатрах Новосибирской области — первый показ состоится 19 января в Тогучине.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Филиппом Дмитриевым