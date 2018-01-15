В Новосибирске начали снимать новое кино о времени, пошедшем вспять

В Новосибирске снимают продолжение короткометражного фантастического художественного фильма «Время Иниго Морено»

В Новосибирске начались съёмки продолжения короткометражного фантастического фильма «Время Иниго Морено», который снял режиссёр Филипп Дмитриев в прошлом году.







«Идея [продолжения] давно витала в воздухе. Всем чего-то в финале не хватило. А у авторов была задумка, как эту историю развивать. Ну и мы подумали: почему бы не снять ещё одну серию? Объединив эти две истории, мы получим такой полноценный полнометражный фильм», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр Филипп Дмитриев.







В короткометражном художественном фильме «Время Иниго Морено» рассказывается о том, как компания школьников устроила спиритический сеанс, после чего время для этих подростков начало идти вспять. Героям фильма удалось найти способ вернуть всё на свои места, но, как выяснилось в самый последний момент, ценой судьбы одного из своих знакомых. Этот подросток помолодел до трёх лет. Во второй части фильма героям придётся искать способ спасти своего друга.





Планируется, что после съёмки продолжения две короткометражки объединят — получится полноценный полнометражный фильм





«Время Иниго Морено-2» снимает по большей части однофамилица Филиппа — режиссёр Ирина Дмитриева-Локтева, которая была ассистентом Филиппа Дмитриева в первом проекте. Вместе с Дмитриевой-Локтевой работает оператор Сергей Готовчиков, снимавший фильм «Новый год не наступит никогда». Сам Филипп Дмитриев живёт с лета прошлого года в Москве и в новом проекте больше выступает как художественный руководитель, бывая в Новосибирске только наездами. Полностью завершить работу над «Время Индиго Морено-2» планируется к весне.







Ещё один уже готовый фильм Филиппа Дмитриева полнометражную комедию «Новый год не наступит никогда» 14 января показали в Новосибирске по 49 каналу. Вскоре лента выйдет в прокат в кинотеатрах Новосибирской области — первый показ состоится 19 января в Тогучине.