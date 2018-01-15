На Алтае сняли зрелищный фильм о снежном барсе

В фильме показаны будни специалистов-барсятников

На Алтае сняли фильм про снежного барса — на кадрах можно увидеть высокогорные пейзажи и будни изучающих ирбиса специалистов.





Документальный фильм студии «Ирбис» под названием «Алтай. Земля снежного барса» опубликован на канале Сайлюгемского нацпарка на YouTube.





«Видеоматериал для совместного проекта Всемирного фонда дикой природы, Сайлюгемского национального парка и студии "Ирбис" собирался в течение нескольких лет. Оператор Иван Усанов стал постоянным участником экспедиций и ежегодных учётов аргали, снежного барса и козерога, чтобы снять необходимые кадры для документального фильма», — рассказали в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка.









На кадрах фильма — горные пейзажи на высоте более 3000 метров над уровнем моря, отрывки из экспедиций в места обитания хищника. Также в фильме отражены будни специалистов-барсятников.





По последним данным, в России насчитывается не более 70–90 особей ирбиса, сведения о 50 из них подтверждены автоматическими камерами. На Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка.







Учёные с осторожностью говорят о начале восстановления численности краснокнижного животного на Алтае.







В сентябре снимки со снежными барсами удалось получить с хребта Чихачёва. Кроме того, недавно фотоловушки впервые запечатлели снежных барсов на плато Укок — на камеру попала самка ирбиса с двумя котятами.