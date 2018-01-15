Бывший новосибирский чиновник занял высокий пост в правительстве Севастополя
38-летний выходец из Новосибирска Алексей Горобцов занял высокий пост в правительстве Севастополя — он возглавил главное управление информатизации и связи.
Нового руководителя управления сегодня, 15 января, представил на аппаратном совещании губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передали в пресс-службе городского правительства.
До того как возглавить это ведомство, Алексей Горобцов работал заместителем начальника главного управления информатизации и связи Севастополя.
Как уточнили в правительстве Севастополя, Алексей Горобцов родился в Новосибирске в 1979 году. В 2001 году окончил Сибирскую государственную геодезическую академию по специальности «информационные системы». После работал в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, в том числе в должности заместителя руководителя (с октября 2012-го по май 2016 года). До переезда в Севастополь также успел поработать заместителем гендиректора по развитию ПАО «Новосибирский институт программных систем» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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Ольга Хмелевская
Фото sevastopol.gov.ru