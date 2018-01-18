Инфографика: советы медиков и спасателей, как пережить крещенские купания

Вопреки распространенному мнению крещенское купание к христианским обрядам отношения не имеет
Вопреки распространенному мнению крещенское купание к христианским обрядам отношения не имеет

В канун Крещения Господня тысячи россиян направятся к купелям, чтобы погрузиться в прорубь. Крещенское купание — серьёзное испытание для организма, независимо от того, верующий вы человек или атеист. Мы собрали рекомендации медиков и спасателей и дали ответы на главные вопросы желающих отдать дань традиции и окунуться в ледяную воду.


Зачем люди окунаются в прорубь? 


Купание в крещенской купели, по словам иеромонаха Самарской епархии Максима Кокарева, — ритуал очень молодой и ни к каким христианским обрядам отношения не имеет. В XIX–XX веках в книгах писали, что в прорубь окунаются те, кто гадал в сочельник. Они верили, что смывают с себя этот грех. На самом деле эти купания не очищают человека от грехов. Христианин, согласно церковным канонам, должен прийти в храм, отстоять службу, исповедаться и набрать освященной воды. Церковь не обязывает людей моржевать. 


Для многих купание в проруби — просто вариант зимнего экстрима. Погружение в ледяную воду — серьезный стресс для организма. В этот момент в кровь поступает целый коктейль гормонов, среди которых есть дофамин и адреналин, объясняют медики. Человек резко испытывает эйфорию и прилив сил. Именно поэтому некоторые люди из года в год купаются в крещенской проруби. 


Инфографика: советы медиков и спасателей, как пережить крещенские купания


Всем ли можно принимать такие экстремальные процедуры? 


Ледяная вода — серьёзная нагрузка на организм, тем более, на неподготовленный. В первую очередь, такие купания запрещены беременным и детям. Нет единого мнения, с какого возраста можно начинать окунаться в прорубь: одни педиатры допускают 3–4-летних малышей, если в семье практикуется активное закаливание. Другие считают, что купаться в проруби можно начиная с 18 лет. 


Противопоказаны крещенские купания тем, кто недавно перенёс простуду или недомогает; людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, различными формами аритмии). Наконец, нельзя купаться, если вы выпили. Алкоголь создаст ложное чувство тепла. И тогда шансы на обморожение или проблемы с сердцем возрастают многократно. 


Если я хочу искупаться в проруби, как подготовиться к крещенскому заплыву? 


Медики советуют заблаговременно закаляться перед крещенскими купаниями. В идеале начинать нужно за несколько месяцев до Крещения: обтираться или ополаскиваться холодной водой, выходить в лёгкой одежде на балкон. Тогда вам проще будет перенести чрезмерную нагрузку на сердце. 


За полтора–два часа до купания нужно плотно поесть. Охлаждаться перед погружением в прорубь следует постепенно. Раздеваться лучше снизу вверх, чтобы грудная клетка оказалась на морозе в последнюю очередь, а одеваться — в обратном порядке. Не забудьте надеть обычную купальную шапочку из латекса, чтобы сохранить тепло при погружении в воду с головой. Не будет лишним разогреть мышцы: приседайте, машите руками, наклоняйтесь. 


Инфографика: советы медиков и спасателей, как пережить крещенские купания


Как купаться? 


Отправляясь к купели, тепло оденьтесь (вы не должны замерзнуть, пока стоите в очереди), возьмите с собой полотенце, тапочки и термос с горячим чаем. Одежда для купания должна легко сниматься и надеваться. Обязательно возьмите сланцы, чтобы дойти до проруби, и коврик, на котором будете стоять, пока вытираетесь и одеваетесь. 


Спускаться в прорубь разрешается строго по одному. Находиться в воде можно не дольше 20–30 секунд. В этом случае организму будет легче справиться с шоком от мороза. После выхода из воды быстро растирайтесь полотенцем, надевайте сухую одежду, теплую шапку, шерстяные носки. Выпейте горячего чаю — лучше сделать это в теплом помещении. 


Где купаться? 


Спасатели отмечают, что купаться можно только в оборудованных купелях, рядом с которыми дежурят сотрудники МЧС и работники скорой. 


«Правильная» купель оборудована деревянным коробом; ее глубина не должна превышать 1,8 метра; прорубь ограждают фонарями по периметру и оборудуют лестницей с перилами для спуска в воду. Рядом должно быть отапливаемое помещение (вагончик или палатка) для обогрева и переодевания людей, вышедших из воды. В вечернее и ночное время купель и путь к ней должны быть освещены.


Инфографика: советы медиков и спасателей, как пережить крещенские купания


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