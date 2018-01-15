Успели к часу пик: улицу Доватора открыли для машин после потопа и перекрытия

Проезд по Доватора открылся в 17:00

В Дзержинском районе Новосибирска водителям снова разрешили ездить по улице Доватора, которую перекрывали почти на весь день из-за коммунальной аварии.







«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в 17 часов на улице Доватора полностью восстановили движение автотранспорта», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что ремонт теплотрассы ещё продолжается. Чтобы очистить улицу Доватора и разворотное кольцо на Бориса Богаткова от последствий затопления, ДЭУ-1 выделило два автогрейдера.







Рано утром 15 января из-за аварии на трубе диаметром 1000 мм горячая вода залила часть улиц Доватора, Толбухина и Бориса Богаткова. В 6:00 ГИБДД закрыла проезд по участку улицы Доватора от Бориса Богаткова до Толбухина. Из-за перекрытия изменилась схема движения троллейбусов, автобусов и маршруток.





В пресс-службе АО «СИБЭКО» ранее поясняли, что ремонт теплотрассы теплоэнергетики закончат 16 января. Отключать тепло в домах при этом они не планируют.

