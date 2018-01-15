Зверинец на миллион: в Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк с животными
В Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк за 1 млн 100 тысяч рублей — владельцы объяснили продажу отсутствием денег на дальнейшее развитие.
«Действующий контактный зоопарк с отличной репутацией на левом берегу. Помещение в аренде 220 кв. м (
Владелица контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова объяснила НГС.НОВОСТИ, что решила его выставить на продажу из-за нехватки денег на его развитие.
«Это не просто бизнес, это очень интересный бизнес, в который нужно вкладывать душу, — поделилась она. — Я и сейчас бы его не продавала. Мы не в минусе, но просто хотелось бы развивать дальше, но денег пока нет».
По её словам, в зоопарке 28 видов животных — всего около 200 особей, в том числе цыплята, овцы, чёрно-бурые лисы, хорьки, змеи, енот.
Наталья Дернова отметила, что сейчас зоопарк продолжает работать и по-прежнему ждёт посетителей.
В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живёт один из героев публикации НГС.НОВОСТИ — енот-полоскун по имени Филимон, который снимается в рекламных роликах и принимает участие в корпоративах.
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Анна Богданова
Фото vk.com/obitaemyi_ostrov