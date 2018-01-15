Зверинец на миллион: в Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк с животными

В Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк за 1 млн 100 тысяч рублей — владельцы объяснили продажу отсутствием денег на дальнейшее развитие.


Дегу в контактном зоопарке «Обитаемый остров»
Дегу в контактном зоопарке «Обитаемый остров»


«Действующий контактный зоопарк с отличной репутацией на левом берегу. Помещение в аренде 220 кв. м (55 000 рублей коммунальные услуги), сотрудники, поставщики, сайт, соцсети, сотрудничество с различными организациями. Работаем 1,5 года», — сообщается в размещённом 11 января объявлении о продаже бизнеса на avito.ru.


В контактном зоопарке «Обитаемый остров» содержится 28 видов животных
В контактном зоопарке «Обитаемый остров» содержится 28 видов животных


Владелица контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова объяснила НГС.НОВОСТИ, что решила его выставить на продажу из-за нехватки денег на его развитие.


«Это не просто бизнес, это очень интересный бизнес, в который нужно вкладывать душу, — поделилась она. — Я и сейчас бы его не продавала. Мы не в минусе, но просто хотелось бы развивать дальше, но денег пока нет».


Чёрно-бурые лисы в «Обитаемом острове»
Чёрно-бурые лисы в «Обитаемом острове»


По её словам, в зоопарке 28 видов животных — всего около 200 особей, в том числе цыплята, овцы, чёрно-бурые лисы, хорьки, змеи, енот. 


В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живут около 200 особей животных и птиц
В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живут около 200 особей животных и птиц


Наталья Дернова отметила, что сейчас зоопарк продолжает работать и по-прежнему ждёт посетителей.


В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живёт один из героев публикации НГС.НОВОСТИ — енот-полоскун по имени Филимон, который снимается в рекламных роликах и принимает участие в корпоративах.

Прочтений: 9825
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено