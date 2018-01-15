Зверинец на миллион: в Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк с животными

В Новосибирске выставили на продажу контактный зоопарк за 1 млн 100 тысяч рублей — владельцы объяснили продажу отсутствием денег на дальнейшее развитие.





Дегу в контактном зоопарке «Обитаемый остров»





«Действующий контактный зоопарк с отличной репутацией на левом берегу. Помещение в аренде 220 кв. м ( 55 000 рублей коммунальные услуги), сотрудники, поставщики, сайт, соцсети, сотрудничество с различными организациями. Работаем 1,5 года», — сообщается в размещённом 11 января объявлении о продаже бизнеса на avito.ru.







В контактном зоопарке «Обитаемый остров» содержится 28 видов животных





Владелица контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова объяснила НГС.НОВОСТИ, что решила его выставить на продажу из-за нехватки денег на его развитие.





«Это не просто бизнес, это очень интересный бизнес, в который нужно вкладывать душу, — поделилась она. — Я и сейчас бы его не продавала. Мы не в минусе, но просто хотелось бы развивать дальше, но денег пока нет».







Чёрно-бурые лисы в «Обитаемом острове»





По её словам, в зоопарке 28 видов животных — всего около 200 особей, в том числе цыплята, овцы, чёрно-бурые лисы, хорьки, змеи, енот.







В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живут около 200 особей животных и птиц





Наталья Дернова отметила, что сейчас зоопарк продолжает работать и по-прежнему ждёт посетителей.







В контактном зоопарке «Обитаемый остров» живёт один из героев публикации НГС.НОВОСТИ — енот-полоскун по имени Филимон, который снимается в рекламных роликах и принимает участие в корпоративах.