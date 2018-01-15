Новосибирцев предупредили о сильных метелях и плохой видимости

Метели, снежные заносы и усиление ветра в Новосибирске ждут завтра днём
Метели, снежные заносы и усиление ветра в Новосибирске ждут завтра днём

Новосибирцев предупредили о плохой видимости и снежных заносах в городе.


«16 января на территории Новосибирска ожидаются снег, метель, ухудшение видимости до 1–2 км, возможны снежные заносы, гололёд на дорогах, усиление ветра до 6–11 м/с, порывы до 16 м/с», — рассказали в пресс-центре мэрии со ссылкой на новосибирских синоптиков.


Сегодня утром пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в ближайшие двое суток территория Новосибирской области «будет находиться под влиянием так называемых ныряющих волновых циклонов — они будут перемещаться из районов арктических морей на юго-восток».


Связанные циклонами атмосферные фронты вызовут увеличение облачности, осадки, снегопады, в ночь усилится ветер и начнутся метели.


В пресс-центре мэрии напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.


Один из последних штормов, обрушившихся на Новосибирск в конце прошлой недели, обернулся разрушениями, упавшими деревьями и перекрытыми дорогами. Кроме того, на Фабричной лист от сорванной крыши упал на машину: водитель погиб.

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