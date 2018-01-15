Резвые дрозды прилетели в Новосибирск и набросились на кусты рябин
В Новосибирске с окрестностей города прилетели стаи дроздов-рябинников — они лакомятся ягодой в скверах и парках.
«Сегодня с рассвета небо в центре города то и дело рассекают большие стаи невесть откуда налетевших дроздов, они присаживаются на кусты рябины в парках и скверах и жадно клюют ягоды, урожай на которые нынче небывалый», — поделился с НГС.НОВОСТИ наблюдениями орнитолог Алексей Яновский. Фотографию рябинников он сделал в Центральном парке.
Дрозды-рябинники летом в основном гнездятся в лесах к северу от Новосибирска, в окрестностях дачных посёлков, рассказал Алексей Яновский. Зимой они прилетают в город, чтобы прокормиться — вдоль улиц города посажено немало кустов рябины.
«Рябинники всегда поглощают ягоды суетливо и жадно — разбрасывают их везде, это особенность их поведения. Обронённым на снег в суете ягодам рябин рады голуби», — отметил орнитолог.
По словам Алексея Яновского, особенно много дроздов-рябинников в Новосибирске можно было наблюдать в январе и феврале в 1997-м ,2007-м и 2013 годах.
«Обильный урожай рябины и нынче позволит этим суетливым птицам безбедно перезимовать в нашем городе», — констатировал собеседник.
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Ольга Власова
Фото Алексея Яновского