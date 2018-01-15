Полиция: один из подозреваемых в нападении на пермскую школу наблюдался у психиатра

Спасатели и медики оперативно прибыли на место ЧП

Количество пострадавших в резне в пермской школе № 127 выросло до 15 человек, 12 из них госпитализированы. Поводом для нападения на школу стал конфликт между двумя подростками.







Пермский портал 59.ru ведёт онлайн-трансляцию с места событий. По данным полиции, один из подозреваемых в нападении юношей ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.





«Сегодня 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы, произошёл конфликт с применением ножей. Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы.





По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.





Один из подозреваемых позирует на фотографиях в соцсетях с автоматами и размещает скриншоты из компьютерных игр.





«Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в одиннадцатом, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вёл себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это всё случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали», — рассказал корреспонденту 59.ru один из учеников школы № 127 .





Детский омбудсмен Анна Кузнецова вылетела в Пермь, чтобы на месте разобраться, как такое могло произойти в учебном заведении, сообщили в аппарате Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.





«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней. Два подростка в больнице, с ранениями разной степени тяжести.





Тяжелее всего пока состояние учительницы. Как вооружённые парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберёмся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов?





А система профилактики, КДН и ЗП? А охрана в конце концов? Где это всё? У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь. Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СК РФ, Минздравам РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе», — приводит портал 59.ru слова омбудсмена.



