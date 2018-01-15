Авария парализовала движение на перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных

Во время ДТП в «Форде» сработала подушка безопасности
Во время ДТП в «Форде» сработала подушка безопасности

Днём 15 января в Новосибирске на перекрёстке Семьи Шамшиных и Гоголя в аварию попали два автомобиля — Ford Focus и Toyota Probox.


«Двигались навстречу друг другу. На светофоре "Тойота" не пропустила "Форд", и произошло столкновение. В "Форде" сработала подушка безопасности, и девушка-водитель отделалась лёгкими ушибами, а вот в "Тойоте" мужчина сильно ударился головой, но состояние удовлетворительное», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После ДТП на перекрёстке со всех четырёх сторон собрались пробки.


В аварию попали Ford Focus и Toyota Probox
В аварию попали Ford Focus и Toyota Probox


Пробки появились на перекрёстке около 15:30
Пробки появились на перекрёстке около 15:30


Среди последних аварий, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, было ДТП в Ленинском районе, случившееся вчера: водитель Renault Logan настиг и протаранил Toyota Corolla, объяснив свой поступок тем, что ранее из этой машины в него была брошена бутылка из-под пива.

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