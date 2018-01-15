Авария парализовала движение на перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных
Днём 15 января в Новосибирске на перекрёстке Семьи Шамшиных и Гоголя в аварию попали два автомобиля — Ford Focus и Toyota Probox.
«Двигались навстречу друг другу. На светофоре "Тойота" не пропустила "Форд", и произошло столкновение. В "Форде" сработала подушка безопасности, и девушка-водитель отделалась лёгкими ушибами, а вот в "Тойоте" мужчина сильно ударился головой, но состояние удовлетворительное», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
После ДТП на перекрёстке со всех четырёх сторон собрались пробки.
Среди последних аварий, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, было ДТП в Ленинском районе, случившееся вчера: водитель Renault Logan настиг и протаранил Toyota Corolla, объяснив свой поступок тем, что ранее из этой машины в него была брошена бутылка из-под пива.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus
Скриншот yandex.ru/maps