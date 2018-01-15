Сибирячка спасла обледеневшего кота со сломанным позвоночником

Волонтёры назвали кота Далаем, они не сомневаются, что он домашний

В Новосибирске врачи ветеринарной клиники БЭСТ сделали операцию молодому коту Далаю, которого нашли замёрзшим в сугробе.





Сибирячка по имени Анастасия нашла кота вечером 11 января в Дзержинском районе, когда возвращалась домой с работы в сильную метель. Около подъезда трёхэтажного дома по улице Промышленная, 9«б» под снегом лежал кот.





«Я взяла его, он начал кричать, тогда я обнаружила, что у кота висят лапы. Занесла в подъезд, он попытался встать, но не смог — волочил задние лапы и кричал. На мордочке была рваная рана. Шерсть была покрыта ледяной коркой. Я позвонила в приют, мне посоветовали отвезти кота в клинику, я завернула животное в полотенце, села в такси и отвезла его в БЭСТ», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка.





Ветеринары обнаружили у Далая травму позвоночника, гематому в черепе — у кота было сотрясение и обширное кровоизлияние, слизистые животного были окрашены в бордовый цвет. Кота оперировала на минувших выходных главврач клиники Наталья Уланова. Сломанные позвонки Далаю решили соединить специальными креплениями. Сейчас кот пока не может ходить — отёк задних лап не спал, к тому же у него нарушена иннервация (работа нервов) задней части.





«Далай пробудет в клинике около полумесяца, возможно, больше — до наступления положительной динамики. Надеемся, она наступит», — поделились в приюте «Дари добро».







Операция на позвоночнике и обследование Далая зоозащитникам обошлись в 42 тысячи рублей, остальное лечение и реабилитация потребуют, предположительно, ещё 24 тысячи.





«Далай невероятно ласковый и нежный, он как будто благодарит за то, что его спасли. Когда его нашли, температура тела [животного] была всего 34 градуса при норме в 38,3. Если бы его не забрали с улицы, то Далай бы погиб», — отметили в приюте, добавив, что по виду кот — домашний.





Далай — третье животное, которое попадает к волонтёрам с травмой позвоночника. До этого зоозащитники позаботились о собаках Валентине и Сатурии. Их прооперировали, и псы смогли снова ходить.





Читайте также:





Ветеринары прооперировали бездомную вислоухую кошку Шейлу — она не могла дышать из-за стеноза носовых ходов и дисплазии. Сейчас Шейла находится на реабилитации и надеется найти любящих хозяев.

