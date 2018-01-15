Новым директором новосибирского оперного театра стал дирижёр из Еревана

Ара Карапетян — известный дирижёр и работал директором нескольких театров

Сегодня министр культуры России Владимир Мединский представил коллективу Новосибирского театра оперы и балета нового директора — им стал дирижёр Ара Карапетян.







«Даже если все первые помощники профессионалы и большие молодцы, любая организация требует, чтобы во главе был капитан, человек, который несёт ответственность за всё происходящее в театре. Мы не торопились несколько месяцев, выбирали оптимальную кандидатуру, проводили соответствующее голосование, и принято решение о назначении руководителя Новосибирского театра оперы и балета Ары Арамовича Карапетяна. У него большой опыт руководящей работы, он профессионал», — сказал Владимир Мединский.





Предыдущий директор НОВАТа Владимир Кехман, назначенный в 2015 году, ушёл с должности в середине прошлого года, но продолжил работать в театре художественным руководителем. До назначения Ары Карапетяна и.о. директора театра была Снежана Любарь.





«Те темпы развития театра, которые были заданы два года назад, поддерживаются, я хочу сказать, что театр достиг за эти два года больших успехов: доходы театра выросли почти в два раза, в театре аншлаги, был проведён ремонт, открылся новый концертный зал. Самое главное, что спектакли театра востребованы новосибирцами и гостями города», — добавил министр культуры РФ.





Аре Карапетяну 48 лет, он родился в Ереване, окончил Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В 1992 году начал деятельность с постановки «Тоска» Джакомо Пуччини в Музыкальном театре консерватории. Работал дирижёром в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского, потом — дирижёром в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.







С 2007-го по 2013 годы Ара Карапетян работал первым заместителем гендиректора в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а в 2013 году стал директором театра. В сентябре 2016 года Ара Карапетян назначен артистическим директором Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР), а в сентябре 2017-го — директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Покровского.







Карапетян сотрудничал с разными российскими оперными театрами и симфоническими коллективами, поставил оперы и балеты, которые становились лауреатами премии «Золотая Маска».

