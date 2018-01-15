Полицейские отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

В полиции девочка встретилась со своим отцом
В полиции девочка встретилась со своим отцом

Новосибирские полицейские разыскали 11-летнюю Анастасию Давыдову, которая пропала вечером 13 января после переписки с неизвестным другом в соцсетях. 


Сегодня девочка вышла на связь со своим отцом. В переписке она сообщила, что с ней всё хорошо и что она у друзей, но адрес не назвала, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец пропавшей Дмитрий Давыдов.


Вскоре девочку вычислили оперативники. Они задержали её в районе площади Маркса и привезли в отдел полиции. В полиции девочка встретилась со своим отцом. При виде отца школьница расплакалась и сказала, что хочет жить с ним. 


При встрече Настя начала плакать
При встрече Настя начала плакать


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ девочка пояснила, что ушла из дома, потому что не хочет общаться с отчимом. Мама школьницы, по её словам, сейчас лежит в больнице.


Анастасия Давыдова пропала вечером 13 января. По словам её отца, который живёт отдельно, девочка пообщалась с кем-то по интернету и ушла в магазин купить жвачку, но вскоре отключила телефон и перестала выходить на связь. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следили за поисками ребёнка в режиме онлайн.

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