В Перми люди в масках устроили резню у школы: пострадали 8 детей и учитель

На место происшествия выехали 8 бригад скорой помощи
На место происшествия выехали 8 бригад скорой помощи

Сегодня утром в Перми на улице Крупской у школы 127 и ТЦ «Кит» двое мужчин напали на школьников. Пострадавших детей госпитализировали. 


Инцидент произошел сегодня утром. Что послужило его причиной, пока неизвестно. По словам очевидцев, нападавшие в масках проникли в школу и набросились на детей. Пострадали девять человек: восемь детей и женщина-учитель, передают наши коллеги с сайта 59.ru.


«В школу машины скорой помощи прибыли в течение 10 минут после вызова. На место выехало 8 бригад скорой помощи. 


В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, 


оба направлены в городскую клиническую больницу № 4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр. Остальные пострадавшие уже осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Пермского края.


По информации министерства территориальной безопасности, злоумышленники вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник. По одной из версий, запасной выход им открыл кто-то изнутри во время уроков. 


Подозреваемые задержаны, на месте работают спасатели, медики и полицейские.

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