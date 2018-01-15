В Перми люди в масках устроили резню у школы: пострадали 8 детей и учитель
Сегодня утром в Перми на улице Крупской у школы 127 и ТЦ «Кит» двое мужчин напали на школьников. Пострадавших детей госпитализировали.
Инцидент произошел сегодня утром. Что послужило его причиной, пока неизвестно. По словам очевидцев, нападавшие в масках проникли в школу и набросились на детей. Пострадали девять человек: восемь детей и женщина-учитель, передают наши коллеги с сайта 59.ru.
«В школу машины скорой помощи прибыли в течение 10 минут после вызова. На место выехало 8 бригад скорой помощи.
В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии,
оба направлены в городскую клиническую больницу
По информации министерства территориальной безопасности, злоумышленники вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник. По одной из версий, запасной выход им открыл кто-то изнутри во время уроков.
Подозреваемые задержаны, на месте работают спасатели, медики и полицейские.
Автор: Анастасия Оборина
Фото: Сергей Федосеев