Новосибирский художник предложил поставить пятиметровых китов у самого большого бассейна города

Новосибирский художник Сергей Беспамятных предложил поставить арт-объект «Три кита» возле бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницого — автор проекта считает, что идею трудно воплотить в жизнь из-за ментальности горожан.





Примерно так могут выглядеть киты возле бассейна «Нептун»





«Дело в том, что в Европе и Азии такие объекты воспринимаются с радостью. Арт-объект — это же без претензий на какую-то скульптуру, памятник. Это объект, появившийся в общем-то неожиданно, в неожиданном месте. По сценарию вот именно эти три кита — это как раз такие, вдруг откуда ни возьмись, приплыли три кита. То есть это не монументальность серьёзная, не с претензией остаться на века», — объяснил Сергей Беспамятных.







Идея арт-объекта «Три кита»





По его задумке, разноцветные киты из пластика высотой 5 метров можно поставить около бассейна «Нептун», однако, считает художник, если это и воплотится в жизнь, то, скорее всего, в более мелких масштабах. «Люди боятся видеть такие объекты у нас, потому что они считают, что это нарушает внешний вид, архитектуру и так далее», — объяснил он.





Своей идеей, как рассказал Сергей Беспамятных, он поделился с депутатом горсовета Дмитрием Прибаловцом. Однако, примут ли её, когда и в каком виде, пока неизвестно.





Сергей Беспамятных занимался реконструкцией скульптуры художника Геннадия Арбатского, которая много лет стояла во дворах нынешнего жилого комплекса «Эдем». Также он является автором проекта скульптур для обниманий в ЖК «Оазис».