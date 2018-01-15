Новосибирский художник предложил поставить пятиметровых китов у самого большого бассейна города
Новосибирский художник Сергей Беспамятных предложил поставить арт-объект «Три кита» возле бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницого — автор проекта считает, что идею трудно воплотить в жизнь из-за ментальности горожан.
«Дело в том, что в Европе и Азии такие объекты воспринимаются с радостью. Арт-объект — это же без претензий на какую-то скульптуру, памятник. Это объект, появившийся в общем-то неожиданно, в неожиданном месте. По сценарию вот именно эти три кита — это как раз такие, вдруг откуда ни возьмись, приплыли три кита. То есть это не монументальность серьёзная, не с претензией остаться на века», — объяснил Сергей Беспамятных.
По его задумке, разноцветные киты из пластика высотой 5 метров можно поставить около бассейна «Нептун», однако, считает художник, если это и воплотится в жизнь, то, скорее всего, в более мелких масштабах. «Люди боятся видеть такие объекты у нас, потому что они считают, что это нарушает внешний вид, архитектуру и так далее», — объяснил он.
Своей идеей, как рассказал Сергей Беспамятных, он поделился с депутатом горсовета Дмитрием Прибаловцом. Однако, примут ли её, когда и в каком виде, пока неизвестно.
Сергей Беспамятных занимался реконструкцией скульптуры художника Геннадия Арбатского, которая много лет стояла во дворах нынешнего жилого комплекса «Эдем». Также он является автором проекта скульптур для обниманий в ЖК «Оазис».
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Анна Богданова
Фото предоставлены Сергеем Беспамятных