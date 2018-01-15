Новосибирский художник предложил поставить пятиметровых китов у самого большого бассейна города

Новосибирский художник Сергей Беспамятных предложил поставить арт-объект «Три кита» возле бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницого — автор проекта считает, что идею трудно воплотить в жизнь из-за ментальности горожан.


Примерно так могут выглядеть киты возле бассейна «Нептун»
Примерно так могут выглядеть киты возле бассейна «Нептун»


«Дело в том, что в Европе и Азии такие объекты воспринимаются с радостью. Арт-объект — это же без претензий на какую-то скульптуру, памятник. Это объект, появившийся в общем-то неожиданно, в неожиданном месте. По сценарию вот именно эти три кита — это как раз такие, вдруг откуда ни возьмись, приплыли три кита. То есть это не монументальность серьёзная, не с претензией остаться на века», — объяснил Сергей Беспамятных.


Идея арт-объекта «Три кита»
Идея арт-объекта «Три кита»


По его задумке, разноцветные киты из пластика высотой 5 метров можно поставить около бассейна «Нептун», однако, считает художник, если это и воплотится в жизнь, то, скорее всего, в более мелких масштабах. «Люди боятся видеть такие объекты у нас, потому что они считают, что это нарушает внешний вид, архитектуру и так далее», — объяснил он.

 

Своей идеей, как рассказал Сергей Беспамятных, он поделился с депутатом горсовета Дмитрием Прибаловцом. Однако, примут ли её, когда и в каком виде, пока неизвестно. 


Сергей Беспамятных занимался реконструкцией скульптуры художника Геннадия Арбатского, которая много лет стояла во дворах нынешнего жилого комплекса «Эдем». Также он является автором проекта скульптур для обниманий в ЖК «Оазис»

Прочтений: 3969
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено