Индиец сделал татуировку с новосибирской достопримечательностью

Виолетта набивает изображение поезда хозяину салона в Гоа
Виолетта набивает изображение поезда хозяину салона в Гоа

Молодые супруги-татуировщики Виолетта Крамер и Иван Рябов вернулись в Новосибирск из Индии — в память о сибирском городе девушка набила хозяину одного из салонов татуировку. 


Пара летала на Гоа отмечать медовый месяц. Виолетта и Иван поженились в ноябре 2017 года весьма необычным способом: жених привёл невесту в загс на поводке.


«Мы ходили знакомиться во все индийские тату-салоны подряд и в одном из них завели дружбу с хозяином», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Виолетта Крамер. Пара снимала короткие видео-приветы для коллег в Новосибирск.


Хозяина самой приличной по индийским меркам студии зовут Сагар, что в переводе означает «океан». На память они решили обменяться друг с другом татуировками. Виолетте на ноге набили картинку, символизирующую Гоа, — пальму на фоне заката. А Сагар стал обладателем изображения памятника паровозу, который стоит около Сибирского государственного университета путей сообщений на улице Дуси Ковальчук.


Виолетта и Сагар с новыми татуировками в память о знакомстве
Виолетта и Сагар с новыми татуировками в память о знакомстве


«Я предложила ему три варианта: часовню на Красном, оперный театр и паровоз — он выбрал последнее, парень же», — объяснила Крамер выбор татуировки.


Салон Сагара считается самым презентабельным по индийским меркам
Салон Сагара считается самым презентабельным по индийским меркам


В прошлом году ещё один иностранец сделал себе татуировку с изображением новосибирской достопримечательности — американский художник Марк Савиано набил на ноге изображение памятника Ленину.

Прочтений: 5685
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено