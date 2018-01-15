Индиец сделал татуировку с новосибирской достопримечательностью
Молодые супруги-татуировщики Виолетта Крамер и Иван Рябов вернулись в Новосибирск из Индии — в память о сибирском городе девушка набила хозяину одного из салонов татуировку.
Пара летала на Гоа отмечать медовый месяц. Виолетта и Иван поженились в ноябре 2017 года весьма необычным способом: жених привёл невесту в загс на поводке.
«Мы ходили знакомиться во все индийские тату-салоны подряд и в одном из них завели дружбу с хозяином», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Виолетта Крамер. Пара снимала короткие видео-приветы для коллег в Новосибирск.
Хозяина самой приличной по индийским меркам студии зовут Сагар, что в переводе означает «океан». На память они решили обменяться друг с другом татуировками. Виолетте на ноге набили картинку, символизирующую Гоа, — пальму на фоне заката. А Сагар стал обладателем изображения памятника паровозу, который стоит около Сибирского государственного университета путей сообщений на улице Дуси Ковальчук.
«Я предложила ему три варианта: часовню на Красном, оперный театр и паровоз — он выбрал последнее, парень же», — объяснила Крамер выбор татуировки.
В прошлом году ещё один иностранец сделал себе татуировку с изображением новосибирской достопримечательности — американский художник Марк Савиано набил на ноге изображение памятника Ленину.
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Алёна Золотухина
Фото Виолетты Крамер