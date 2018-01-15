Пропавшего четыре дня назад новосибирца нашли живым
22-летний новосибирец Илья Моисеев, пропавший четыре дня назад, вернулся домой.
«Благополучно закончился поиск Ильи Моисеева. Он самостоятельно вернулся домой, об этом нам сообщили родственники пропавшего. С ним всё в порядке, и сейчас Илья находится дома», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.
Полиция и волонтёры попросили помощи в поисках Ильи Моисеева вчера. Молодой человек ещё 11 января вышел из дома на улице Челюскинцев и пропал.
Также сейчас в Новосибирске идут поиски пропавшей из дома в Ленинском районе 11-летней Анастасии Давыдовой.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой