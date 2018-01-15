Пропавшего четыре дня назад новосибирца нашли живым

Полиция и волонтёры искали пропавшего с 11 января
Полиция и волонтёры искали пропавшего с 11 января

22-летний новосибирец Илья Моисеев, пропавший четыре дня назад, вернулся домой.


«Благополучно закончился поиск Ильи Моисеева. Он самостоятельно вернулся домой, об этом нам сообщили родственники пропавшего. С ним всё в порядке, и сейчас Илья находится дома», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.


Полиция и волонтёры попросили помощи в поисках Ильи Моисеева вчера. Молодой человек ещё 11 января вышел из дома на улице Челюскинцев и пропал.


Также сейчас в Новосибирске идут поиски пропавшей из дома в Ленинском районе 11-летней Анастасии Давыдовой.

Прочтений: 11679
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено