В небе над Новосибирском вспыхнуло гало

Утром 15 января жители Новосибирска сфотографировали гало, появившееся над городом.


Фотограф сделал снимок гало около 11:00
Фотограф сделал снимок гало около 11:00


Новосибирец Ренат Фахрутдинов сфотографировал гало на МЖК около 11:00.


«Шёл домой, уже подходил к подъезду, случайно заметил кусочек дуги. Сначала на телефон сфотографировал, потом домой побежал. А дома с балкона начал на камеру снимать, окна как раз выходят на эту сторону. Против солнца сложно снимать, но короткая выдержка и закрытая диафрагма сделали своё дело», — рассказал мужчина.


Ещё один снимок гало прислала в редакцию читательница НГС. Женщина рассказала, что сфотографировала природное явление около 10:00 из окна здания на Большевистской, 101.


Фото читательница сделала на камеру мобильного телефона
Фото читательница сделала на камеру мобильного телефона


По данным учёных, появлению гало способствуют именно морозы. «Это атмосферное явление возникает в результате игры солнечного света в верхних слоях атмосферы — водяной пар превращается в маленькие льдинки, рассеивающие таким образом свет», — рассказывал ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.


Одно из последних гало — «в виде огненной радуги» — в небе над городом новосибирцы увидели несколько дней назад, 13 января.

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