В небе над Новосибирском вспыхнуло гало
Утром 15 января жители Новосибирска сфотографировали гало, появившееся над городом.
Новосибирец Ренат Фахрутдинов сфотографировал гало на МЖК около 11:00.
«Шёл домой, уже подходил к подъезду, случайно заметил кусочек дуги. Сначала на телефон сфотографировал, потом домой побежал. А дома с балкона начал на камеру снимать, окна как раз выходят на эту сторону. Против солнца сложно снимать, но короткая выдержка и закрытая диафрагма сделали своё дело», — рассказал мужчина.
Ещё один снимок гало прислала в редакцию читательница НГС. Женщина рассказала, что сфотографировала природное явление около 10:00 из окна здания на Большевистской, 101.
По данным учёных, появлению гало способствуют именно морозы. «Это атмосферное явление возникает в результате игры солнечного света в верхних слоях атмосферы — водяной пар превращается в маленькие льдинки, рассеивающие таким образом свет», — рассказывал ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Одно из последних гало — «в виде огненной радуги» — в небе над городом новосибирцы увидели несколько дней назад, 13 января.
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Ксения Евдокимова
Фото Рената Фахрутдинова (1), читательницы НГС (2)