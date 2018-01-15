В небе над Новосибирском вспыхнуло гало

Утром 15 января жители Новосибирска сфотографировали гало, появившееся над городом.







Фотограф сделал снимок гало около 11:00





Новосибирец Ренат Фахрутдинов сфотографировал гало на МЖК около 11:00.







«Шёл домой, уже подходил к подъезду, случайно заметил кусочек дуги. Сначала на телефон сфотографировал, потом домой побежал. А дома с балкона начал на камеру снимать, окна как раз выходят на эту сторону. Против солнца сложно снимать, но короткая выдержка и закрытая диафрагма сделали своё дело», — рассказал мужчина.







Ещё один снимок гало прислала в редакцию читательница НГС. Женщина рассказала, что сфотографировала природное явление около 10:00 из окна здания на Большевистской, 101.





Фото читательница сделала на камеру мобильного телефона





По данным учёных, появлению гало способствуют именно морозы. «Это атмосферное явление возникает в результате игры солнечного света в верхних слоях атмосферы — водяной пар превращается в маленькие льдинки, рассеивающие таким образом свет», — рассказывал ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.





Одно из последних гало — «в виде огненной радуги» — в небе над городом новосибирцы увидели несколько дней назад, 13 января.