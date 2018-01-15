«Дома периодически ссоры бывают»: 11-летняя девочка пошла в магазин за жвачкой и пропала
11-летняя Анастасия Давыдова пропала вечером 13 января — перед пропажей девочка переписывалась с неизвестным другом в соцсетях.
«Поообщалась с кем-то по интернету и ушла в магазин жвачку купить, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец девочки Дмитрий Давыдов. — Минут через двадцать бабушка ей набрала, она сказала, что скоро вернётся. После этого она [Анастасия] отключила телефон и больше на связь не выходила».
По информации в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 163 см, у неё плотное телосложение, рыжие прямые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в синюю куртку до колен, вязаную шапку и чёрные ботинки.
По словам родственников пропавшей, девочка периодически выходит на связь — её телефон был запеленгован на улице Волховской, 33 и на Вертковской, 30/1. Знакомых по этим адресам у Анастасии нет. Телефон девочки включается буквально на несколько минут. «В 3:37 телефон включился. Минута-две и снова отключила. Зашла в ватсап, прочитала сообщение от моей супруги. Я посмотрел по адресу — это гаражный кооператив. Полиция посмотрела камеры. Там фиксируется приезд двух машин в это время. Одна машина развернулась, уехала, другая стояла», — говорит отец.
Вчера днём волонтёры организовали активные поиски девочки в Кировском и Ленинском районах. По словам Дмитрия, добровольцы обыскали все крупные магазины, стройки и заброшенные зоны.
«Криминала, скорей всего, нет. Если бы был криминал, она бы не выходила на связь. В двенадцать ночи и в четыре утра последний раз телефон включался, — уверен Давыдов. — Я в той семье десять лет не живу. Дома там периодически ссоры бывают. Ищу дочь именно я и супруга моя. Последнее время у нас хорошие отношения с дочкой».
Мужчина пояснил, что девочка живёт вместе с мамой, отчимом, бабушкой и младшим братом.
Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец пропавшей школьницы, дочь вышла с ним на связь. Настя написала, что с ней всё хорошо и что она у друзей. Как понял из переписки отец пропавшей, дочь познакомилась по интернету с неким Колей и поехала к нему домой, вместе с ней в квартире ещё несколько девочек.
При этом адрес пропавшая школьница не назвала. Её родители продолжают поиски.
«Когда я её за руку возьму и она будет рядом со мной, я скажу, что всё — я нашёл ребенка», — говорит Дмитрий Давыдов.
«Она точно где-то в квартире, раз выходила на связь. Если бы телефон сел — то всё, не нашли бы», — рассуждает Татьяна Бубнова — супруга Дмитрия Давыдова.
Сейчас Татьяна переписывается с девочкой по WhatsApp, просит её связаться с матерью и бабушкой и скинуть фотографию с видом из окна.
Отец тем временем просматривает распечатку с детализацией телефонных звонков с номера дочери за 15 января — сим-карта оформлена на него, поэтому он имеет право запрашивать детализацию.
Возле дома, где предположительно находится пропавшая девочка, сейчас дежурят оперативники. Девочка написала жене отца, что выходит из дома встречать того самого Колю. Семья передала информацию полицейским.
«Коля приехал, я пошла одеваться, мы сейчас выходим», — так выглядит последнее сообщение от школьницы.
Оперативники задержали девочку.
Дмитрий Давыдов приехал в отдел полиции на Костычева, 6«а», куда уже доставили найденную школьницу. При встрече с отцом Настя расплакалась и бросилась к нему в объятия.
Девочка очень сильно плачет, говорит отцу, что не хочет возвращаться в ту семью, хочет остаться с ним.
Как рассказали Дмитрию Давыдову в отделе полиции, девочка пояснила оперативникам, что её обижал отчим, поэтому она и ушла из дома.
Корреспонденту НГС.НОВОСТИ девочка также подтвердила, что ушла из семьи, потому что не хочет общаться с отчимом. Мама школьницы, по её словам, сейчас лежит в больнице.
«Будет жить теперь со мной. Заберу документы, в другую школу переведу. То есть хочу обеспечить ребёнка, чтобы она жила хорошо и радовалась жизни, а не чтобы были такие вот истерики и побеги из дома», — подытожил Дмитрий Давыдов.
По уточнённым данным, полицейские задержали девочку в районе площади Маркса.
14-летний Коля, у которого Настя гостила, тоже приехал в полицию. Как пояснил отец девочки, он хочет поговорить с новым знакомым дочери и не будет препятствовать их общению, если Коля окажется адекватным мальчиком.
Также отец горячо поблагодарил волонтёров, которые участвовали в поисках Насти.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Дмитрием Давыдовым (1), Ольги Бурлаковой (2-5)