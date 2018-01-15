«Дома периодически ссоры бывают»: 11-летняя девочка пошла в магазин за жвачкой и пропала

Анастасию Давыдову ищут с 13 января

11-летняя Анастасия Давыдова пропала вечером 13 января — перед пропажей девочка переписывалась с неизвестным другом в соцсетях.







«Поообщалась с кем-то по интернету и ушла в магазин жвачку купить, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец девочки Дмитрий Давыдов. — Минут через двадцать бабушка ей набрала, она сказала, что скоро вернётся. После этого она [Анастасия] отключила телефон и больше на связь не выходила».





По информации в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 163 см, у неё плотное телосложение, рыжие прямые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в синюю куртку до колен, вязаную шапку и чёрные ботинки.







По словам родственников пропавшей, девочка периодически выходит на связь — её телефон был запеленгован на улице Волховской, 33 и на Вертковской, 30/1. Знакомых по этим адресам у Анастасии нет. Телефон девочки включается буквально на несколько минут. «В 3:37 телефон включился. Минута-две и снова отключила. Зашла в ватсап, прочитала сообщение от моей супруги. Я посмотрел по адресу — это гаражный кооператив. Полиция посмотрела камеры. Там фиксируется приезд двух машин в это время. Одна машина развернулась, уехала, другая стояла», — говорит отец.





Вчера днём волонтёры организовали активные поиски девочки в Кировском и Ленинском районах. По словам Дмитрия, добровольцы обыскали все крупные магазины, стройки и заброшенные зоны.





«Криминала, скорей всего, нет. Если бы был криминал, она бы не выходила на связь. В двенадцать ночи и в четыре утра последний раз телефон включался, — уверен Давыдов. — Я в той семье десять лет не живу. Дома там периодически ссоры бывают. Ищу дочь именно я и супруга моя. Последнее время у нас хорошие отношения с дочкой».







Мужчина пояснил, что девочка живёт вместе с мамой, отчимом, бабушкой и младшим братом.





13:31

Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец пропавшей школьницы, дочь вышла с ним на связь. Настя написала, что с ней всё хорошо и что она у друзей. Как понял из переписки отец пропавшей, дочь познакомилась по интернету с неким Колей и поехала к нему домой, вместе с ней в квартире ещё несколько девочек.





При этом адрес пропавшая школьница не назвала. Её родители продолжают поиски.





«Когда я её за руку возьму и она будет рядом со мной, я скажу, что всё — я нашёл ребенка», — говорит Дмитрий Давыдов.





13:43

«Она точно где-то в квартире, раз выходила на связь. Если бы телефон сел — то всё, не нашли бы», — рассуждает Татьяна Бубнова — супруга Дмитрия Давыдова.







Сейчас Татьяна переписывается с девочкой по WhatsApp, просит её связаться с матерью и бабушкой и скинуть фотографию с видом из окна.





Отец тем временем просматривает распечатку с детализацией телефонных звонков с номера дочери за 15 января — сим-карта оформлена на него, поэтому он имеет право запрашивать детализацию.





Дмитрий Давыдов изучает распечатку с телефонными соединениями





13:54

Возле дома, где предположительно находится пропавшая девочка, сейчас дежурят оперативники. Девочка написала жене отца, что выходит из дома встречать того самого Колю. Семья передала информацию полицейским.





«Коля приехал, я пошла одеваться, мы сейчас выходим», — так выглядит последнее сообщение от школьницы.







14:05

Оперативники задержали девочку.





О том, что дочь удалось найти, Дмитрий Давыдов узнал, пока был в Следственном отделе по Ленинскому району





14:16

Дмитрий Давыдов приехал в отдел полиции на Костычева, 6«а», куда уже доставили найденную школьницу. При встрече с отцом Настя расплакалась и бросилась к нему в объятия.





Трогательная встреча отца с дочерью





14:23

Девочка очень сильно плачет, говорит отцу, что не хочет возвращаться в ту семью, хочет остаться с ним.





Как рассказали Дмитрию Давыдову в отделе полиции, девочка пояснила оперативникам, что её обижал отчим, поэтому она и ушла из дома.





14:52

Корреспонденту НГС.НОВОСТИ девочка также подтвердила, что ушла из семьи, потому что не хочет общаться с отчимом. Мама школьницы, по её словам, сейчас лежит в больнице.





«Будет жить теперь со мной. Заберу документы, в другую школу переведу. То есть хочу обеспечить ребёнка, чтобы она жила хорошо и радовалась жизни, а не чтобы были такие вот истерики и побеги из дома», — подытожил Дмитрий Давыдов.





15:06

По уточнённым данным, полицейские задержали девочку в районе площади Маркса.





14-летний Коля, у которого Настя гостила, тоже приехал в полицию. Как пояснил отец девочки, он хочет поговорить с новым знакомым дочери и не будет препятствовать их общению, если Коля окажется адекватным мальчиком.





Также отец горячо поблагодарил волонтёров, которые участвовали в поисках Насти.





По словам Дмитрия Давыдова, он сильно обязан всем тем, кто помогал искать его дочь



