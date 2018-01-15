Объединят и расширят: в аэропорту Толмачёво решили реконструировать пассажирские терминалы
В новосибирском аэропорту Толмачёво планируют реконструировать терминалы внутренних и международных авиалиний — в этом году должны начать строительные работы. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич.
«Мы планируем расширение терминального комплекса, сейчас активно ведутся проектные работы. Развитие пассажиропотока показало, что необходимо реализовывать сразу два этапа — это 27 тысяч кв. м. Я надеюсь, что к лету у нас проектные работы завершатся и по прохождению всех экспертиз мы приступим к строительным работам», — пояснил он.
Стоимость инвестиций в проект Янкилевич назвать затруднился, но отметил, что ранее строительство терминала планировали разбить на два этапа. Стоимость первого, объект площадью 12 тысяч квадратов, — около 2 млрд рублей: «До окончания проектных работ мы не можем говорить о бюджете инвестиций, но уже понятно, что он будет больше».
По словам гендиректора, проектные работы должны завершить в этом году, а строительство пройдёт в течение двух лет и будет вестись поэтапно.
После масштабной реконструкции в аэропорту объединят два терминала, после чего их общая площадь достигнет 65 тысяч кв. м. Следующие этапы позволят увеличить площадь терминала до 95 тысяч кв. м.
В конце декабря аэропорт Толмачёво обслужил 5-миллионного пассажира. По словам гендиректора аэропорта, новые рекорды и количественные показатели требуют развития инфраструктуры. Помимо нового терминала в этом году планируют построить новую фабрику бортового питания площадью более пяти тысяч кв. м и производительностью до 18 тысяч рационов в сутки на первом этапе. Инвестиции составят около 300 млн рублей. Кроме того, руководство аэропорта подтвердило, что продолжит заниматься проектом логистического центра на территории аэропорта, который обсуждают с Почтой России.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова