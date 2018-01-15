Папа носит на себе: в Новосибирском зоопарке родилась двойня игрунок

С детёнышами нянчится вся семья игрунок
С детёнышами нянчится вся семья игрунок

В Новосибирском зоопарке рассказали о двойне, родившейся в семье игрунок.


«По законам вида, первые несколько дней детёныши всё время были с мамой. Вернее, на маме: крепко держась за её шерсть, они спали, сосали молоко, совершали свои первые прогулки. Через 6-7 дней к заботам подключились остальные члены семейства. Папа забирает малышей, носит на себе, иногда позволяет понянчиться другим родственникам. Двойню отдают маме, когда подходит время кормления», — рассказали в зоопарке.


Вес новорождённой обыкновенной игрунки составляет примерно 25–35 граммов. Биологи зоопарка наблюдают за тем, как растут детёныши. Специалисты считают, что малыши хорошо прибавляют в весе и развиваются.



Период младенчества у обыкновенных игрунок длится до трёх месяцев. Затем детёныши становятся более самостоятельными.


В зоопарке добавили, что первая пара обыкновенных игрунок приехала в Новосибирск из Хельсинки 30 лет назад, в 1988 году.


Недавно в нашем зоопарке впервые за пять лет у 10-летней самки пумы Миланы родился детёныш. Сейчас он уже выходит гулять и пробует мясо.

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