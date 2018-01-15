Новосибирский вратарь взял серебро на матче Звёзд КХЛ

Вратарь новосибирского ХК «Сибирь» 21-летний Алексей Красиков завоевал серебряную медаль на Матче звёзд КХЛ — 2018. Соревнование прошло в воскресенье,14 января, в Астане. 


Новосибирский спортсмен играл за дивизион Чернышёва — в финале они уступили дивизиону Тарасова со счётом 5:4, говорится на сайте Недели звёзд хоккея.


О том, что Красиков поедет на матч звёзд, стало известно в начале декабря 2017 года — в состав  его выбрали своим голосованием журналисты.



Алексей Красиков начал играть за «Сибирь» с конца 2016 года. 


На прошлой неделе «Сибирь» одолела омский «Авангард» на своей площадке сор счётом 4:2. Сейчас «Сибирь» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции лиги.

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