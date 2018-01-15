Морозы отступят: в Новосибирскую область идет короткое потепление

16 и 17 января в регионе будет от –5 до –12 градусов
16 и 17 января в регионе будет от –5 до –12 градусов

Погода в Новосибирской области будет резко меняться — сначала ночные температуры поднимутся до –10 градусов, а затем опустятся местами до –25 градусов.


«В ближайшие двое суток территория Новосибирской области и смежных регионов будет находится под влиянием так называемых ныряющих волновых циклонов. Ныряющие, потому что они будут перемещаться из районов арктических морей на юго-восток примерно с территории от Карского моря на районы центральной части Восточной Сибири и далее на юго-восток», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Связанные циклонами  атмосферные фронты вызовут увеличение облачности, осадки, снегопады от слабых до умеренных. В ночь усилится ветер, в порывах синоптики предполагают усиление ветра до 15–20 м/с и ждут метелей со снежными заносами.


Температурный фон будет повышаться, в ближайшую ночь, 16 января, будет до –16…–21 градусов, местами ниже –25 градусов. 17 января ночью до –10…–15 градусов. 


Дневные температуры будут в пределах –5…–12 градусов.


«18-го числа мы предполагаем после прохождения термоволновых возмущений вторжение арктического антициклона на юг Западной Сибири, на центральные, потом на южные районы Западной Сибири. Температурный фон, скорее всего, будет понижаться. Температура понизится до –14…-19 градусов, а местами в ночные часы до –25 градусов. Осадки ослабеют», — добавил Ягудин.


Нынешнее похолодание началось в пятницу, 12 января, — в Новосибирскую область с севера вошли воздушные массы.

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