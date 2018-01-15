Горячая вода залила проезжую часть на Доватора: дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии

Рабочие планируют закончить ремонт теплотрассы завтра

Утром 15 января инспекторы ГИБДД закрыли проезд по улице Доватора в Дзержинском районе Новосибирска из-за горячей воды, которая залила дорогу.







«15 января в 4:30 утра в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, проходящей параллельно улице Доватора, был обнаружен дефект на трубопроводе D1000мм. В результате технологического нарушения произошёл выход горячей воды на проезжую часть улицы Доватора, Толбухина и Бориса Богаткова. <…> Ведутся работы по устранению технологического нарушения, его локализации и откачке воды», — сообщили в пресс-службе АО «СИБЭКО».







В пресс-службе пояснили, что из-за горячей воды и пара экипажи ГИБДД в 6:00 были вынуждены перекрыть проезд по участку улицы Доватора от Бориса Богаткова до Толбухина. Восстановить движение теплоэнергетики планируют в течение дня, когда вода перестанет течь на дорогу.







В «СИБЭКО» уточнили, что ремонт теплотрассы рабочие закончат 16 января. Отключать тепло в домах они не планируют.





В декабре похожая коммунальная авария произошла на площади Труда: тогда дорогу залило холодной водой. На месте дежурили экипажи ГИБДД: они вручную регулировали движение, чтобы грузовые машины не буксовали на обледеневшей дороге.

