«Красивая ситуация на дороге»: пробка на Большевистской растянулась на 6 километров

Пробки в городе в час пик утром колебались в районе 7–8 баллов. Фото из архива НГС
Пробки в городе в час пик утром колебались в районе 7–8 баллов. Фото из архива НГС

Утром 15 января уровень пробок в Новосибирске составил 8 баллов — несколько ДТП произошло на Ипподромской, рядом с Речным вокзалом, на  площади Труда.


Уровень пробок на дорогах поднялся после 8:30.


«Неожиданно плотное движение сейчас на Каменской – Ипподромской. Загруженность магистрали к Большевистской — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 8:13.


Пользователи Яндекс.Карт также отмечают, что движение по Ипподромской очень медленное. Тем не менее на Ипподромской недалеко от Кирова движение свободное, хотя там произошла авария.


«Красивая ситуация на дороге»: пробка на Большевистской растянулась на 6 километров


Длинная пробка растянулась на Большевистской — сегодня она составила 6 км в сторону Речного вокзала. Утром новосибирцы, которые добирались на работу, в шутку назвали обстановку на дороге «красивой».


«Красивая ситуация на дороге»: пробка на Большевистской растянулась на 6 километров


Пробка на Большевистской растянулась на 6 километров
Пробка на Большевистской растянулась на 6 километров


Среди других аварий также оказалось ДТП на площади Труда — здесь также движение было трудным.


«Красивая ситуация на дороге»: пробка на Большевистской растянулась на 6 километров


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