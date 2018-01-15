«Красивая ситуация на дороге»: пробка на Большевистской растянулась на 6 километров

Пробки в городе в час пик утром колебались в районе 7–8 баллов. Фото из архива НГС

Утром 15 января уровень пробок в Новосибирске составил 8 баллов — несколько ДТП произошло на Ипподромской, рядом с Речным вокзалом, на площади Труда.





Уровень пробок на дорогах поднялся после 8:30.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Каменской – Ипподромской. Загруженность магистрали к Большевистской — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 8:13.





Пользователи Яндекс.Карт также отмечают, что движение по Ипподромской очень медленное. Тем не менее на Ипподромской недалеко от Кирова движение свободное, хотя там произошла авария.









Длинная пробка растянулась на Большевистской — сегодня она составила 6 км в сторону Речного вокзала. Утром новосибирцы, которые добирались на работу, в шутку назвали обстановку на дороге «красивой».









Пробка на Большевистской растянулась на 6 километров





Среди других аварий также оказалось ДТП на площади Труда — здесь также движение было трудным.







