На перекрёстке Кирова и Богаткова опасно погнули консоль с дорожным знаком
В Новосибирске недалеко от сквера рядом с ГПНТБ погнули консоль с дорожным знаком.
«Пересечение Кирова и Богаткова, уже месяц не ремонтируют аварийно опасный столб. В любой момент может привести к трагедии», — написал в редакцию читатель НГС.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии по ситуации со столбом.
В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом дорожном знаке, который угрожал новосибирцам — тогда недалеко от остановки «Гостиница "Обь"» дорожный знак опасно раскручивался на ветру.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС