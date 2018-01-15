На перекрёстке Кирова и Богаткова опасно погнули консоль с дорожным знаком

Погнутый столб не могут починить уже месяц

В Новосибирске недалеко от сквера рядом с ГПНТБ погнули консоль с дорожным знаком.





«Пересечение Кирова и Богаткова, уже месяц не ремонтируют аварийно опасный столб. В любой момент может привести к трагедии», — написал в редакцию читатель НГС.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии по ситуации со столбом.





На погнутой консоли расположены знаки пешеходного перехода





В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом дорожном знаке, который угрожал новосибирцам — тогда недалеко от остановки «Гостиница "Обь"» дорожный знак опасно раскручивался на ветру.