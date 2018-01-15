Новый «Прадо» побил собственный рекорд
Компания Toyota раскрыла свои данные о реализации автомобилей за 2017 год, внедорожник Land Cruiser Prado показал резкий рост продаж после обновления в ноябре.
«В ноябре продажи Prado выросли на 12% — до
Неплохие результаты показала и абсолютно новая на отечественном рынке модель — рамный джип Toyota Fortuner. За ноябрь/декабрь его продали в количестве
Напомним, в Новосибирске реализацией автомобилей Toyota занимается столичная дилерская сеть «Автомир».
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Дмитрий Косенко
Фото Toyota.com