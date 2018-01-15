Новый «Прадо» побил собственный рекорд

Новый «Прадо» побил собственный рекорд

Компания Toyota раскрыла свои данные о реализации автомобилей за 2017 год, внедорожник Land Cruiser Prado показал резкий рост продаж после обновления в ноябре. 


«В ноябре продажи Prado выросли на 12% — до 1 760 штук, в декабре на 14% — до 2 310 штук. Всего за год продано 13 755 внедорожников Prado», — уточнили в российском офисе Toyota. Объемы реализации в декабре стали для «Прадо» самыми успешными за всю историю присутствия на рынке РФ. 


Неплохие результаты показала и абсолютно новая на отечественном рынке модель — рамный джип Toyota Fortuner. За ноябрь/декабрь его продали в количестве 1 270 штук. 


Напомним, в Новосибирске реализацией автомобилей Toyota занимается столичная дилерская сеть «Автомир».


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