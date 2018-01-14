Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» разгромил гостей из Красногорска
Сегодня ХК «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги обыграл ХК «Зоркий» из Красногорска.
Игра закончилась со счетом 11:4 в пользу новосибирских хоккеистов. Лучше всего в составе «Сибсельмаша» себя показали Руан Исалиев (4 гола), Павел Анисимов (2 гола) и Артём Вшиков, также оформивший дубль.
Кроме того, в игре с «Зорким» дебютировал новый игрок «Сибсельмаша», 16-летний Роман Дарковский.
В настоящее время «Сибсельмаш» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Следующую игру сибиряки проведут 18 января против казанского «Динамо».
Это уже не первая победа на счету новосибирских хоккеистов. 8 января наши спортсмены на домашнем льду обыграли «СКА-Нефтяник». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу сибиряков.
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Александр Сильченко
Фото скриншот трансляции