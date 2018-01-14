Больше полусотни домов в Октябрьском районе остались без электричества
Вечером 14 января больше 50 домов в частном секторе Октябрьского района Новосибирска остались без электричества.
Свет в 56 домах, расположенных на улице Зеленодолинской отключили в 19:15. «Аварийное отключение ТП-1040,1043,1639,1640,5643», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
«Ветром наверное что-то повредило. Я не знаю. Приехал домой, света не было. Надеюсь, что скоро вернут электричество. Надо как-то на работу собраться успеть», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель.
Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 21:15.
Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 11 января: тогда из-за непогоды без света осталось около 300 домов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)