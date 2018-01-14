Больше полусотни домов в Октябрьском районе остались без электричества

Электричество пропало из домов в 19:15

Вечером 14 января больше 50 домов в частном секторе Октябрьского района Новосибирска остались без электричества.







Свет в 56 домах, расположенных на улице Зеленодолинской отключили в 19:15. «Аварийное отключение ТП-1040,1043,1639,1640,5643», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».





«Ветром наверное что-то повредило. Я не знаю. Приехал домой, света не было. Надеюсь, что скоро вернут электричество. Надо как-то на работу собраться успеть», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель.





Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 21:15.





В зоне отключения оказались 56 домов





Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 11 января: тогда из-за непогоды без света осталось около 300 домов.