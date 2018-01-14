Новосибирцев просят о помощи в розыске пропавшей 11-летней девочки

Пропавшая Анастасия Давыдова

В Новосибирске пропала 11-летняя Анастасия Давыдова — вчера вечером она ушла из дома в Ленинском районе.







По информации в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 163 см, у неё плотное телосложение, рыжие прямые волосы и голубые глаза.





«Была одета в синюю куртку до колен, синюю вязанную шапку с надписью и чёрные ботинки», — говорится в ориентировке волонтёров.





Сегодня добровольцы организовали активные поиски девочки, — с 16:30 они прочёсывают местность в Кировском и Ленинском районах.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.





Ранее стало известно, что новосибирский поисковый отряд «Маяк» объявил о пропаже Ильи Моисеева 1996 года рождения. Молодой человек вышел из дома на улице Челюскинцев 11 января этого года, и с тех пор местонахождение его неизвестно.