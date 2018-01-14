Аналитики подсчитали, сколько новосибирцы тратят на обед в ресторане

НА ежедневные обеды в ресторанах придётся тратить почти всю зарплату





Специалисты компании UCS подсчитали, сколько в среднем придется потратить на обед в ресторане жителям разных городов России. Новосибирск занял восьмое место.







Греческий салат





Свои подсчеты UCS делала на основе данных комплекса R Keeper — распространенной системы автоматизации для общественного питания, разработчиком которой является эта компания. Как пояснили в UCS, за основу был взят набор наиболее популярных позиций для стандартного обеда: мясная солянка, греческий салат, паста карбонара, минеральная вода. Для исследования были взяты данные 60 тысяч заведений общепита из 15 крупнейших городов России.







Солянка





Средний показатель по России составил 1073 рублей, при этом дороже всего поесть оказалось в Москве (2478 рублей) и Санкт-Петербурге (1920). В первую пятёрку вошли также Екатеринбург (1090), Нижний Новгород (1297) и Казань (1100).







Новосибирск занял в этом списке восьмое место. Обед здесь, по оценкам UCS, обходится в среднем в 836 рублей.







Таким образом, за месяц таких обедов придётся отдать более 25 тысяч рублей. Это немногим меньше, чем зарабатывает средний новосибирец.





При этом, как отмечают в UCS, если в Москве и Санкт Петербурге за последние два года средний показатель снизился, то в регионах — наоборот вырос.







Паста Карбонара





В исследовании приводятся примеры самых дорогих позиций из выбранного списка блюд. Так солянка в столичном ресторане «Vаниль» обойдётся в 950 рублей, греческий салат в VOGUE Cafe будет стоить 1750 рублей. При этом, оба блюда в той же самой Москве, можно найти по 70 рублей. Ещё сильнее отличаются цены на воду. В столичном ресторане «Де Марко» самая дешёвая бутылка воды обойдётся в 1000 рублей — то есть ощутимо дороже, чем весь обед в большей части городов России.







Одни из самых дешёвых вариантов обеда вне дома предлагают в Новосибирске сетевые столовые





В Новосибирске, впрочем, разрыв между дорогими и демократичными ресторанами тоже довольно велик. Так выбранный UCS комплект блюд в элитном ресторане Puppen Hause будет стоить около 1700 рублей, в то время как в сети ResPublica — 460 рублей. Ещё дешевле обойдется обед в сетевых столовых («Вилка-ложка», «Подсолнухи» и т.д.), где похожий набор блюд будет стоить где-то в районе 250 рублей (во всех случаях были взяты цены по основному меню, без учёта специальных обеденных предложений).







Ранее НГС.АФИША писала о том, можно ли сэкономить, если обедать в студенческих столовых и заказывать еду домой или в офис.