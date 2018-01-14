В Новосибирске ищут молодого человека в красно-синей футболке и черных кроссовках





Новосибирский поисковый отряд «Маяк» объявил о пропаже Ильи Моисеева 1996 года рождения. Молодой человек вышел из дома на улице Челюскинцев 11 января этого года, и с тех пор местонахождение его неизвестно.







Как сообщили в «Маяке», рост Ильи 176 см, он среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Моисеев был одет в вязаную серую шапку, синюю с серым куртку с капюшоном, красную с синим футболку, синее трико, на ногах черные с красными вставками кроссовки.







Видевших мужчину с указанными приметами или знающих о том, где может находится Илья, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.







Вчера «Маяк» объявил также о розысках еще одного мужчины: 39-летний Олег Мошин не выходит на связь уже больше недели.