В Новосибирске ищут молодого человека в красно-синей футболке и черных кроссовках


В Новосибирске ищут молодого человека в красно-синей футболке и черных кроссовках

Новосибирский поисковый отряд «Маяк» объявил о пропаже Ильи Моисеева 1996 года рождения. Молодой человек вышел из дома на улице Челюскинцев 11 января этого года, и с тех пор местонахождение его неизвестно. 


Как сообщили в «Маяке», рост Ильи 176 см, он среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Моисеев был одет в вязаную серую шапку, синюю с серым куртку с капюшоном, красную с синим футболку, синее трико, на ногах черные с красными вставками кроссовки.


Видевших мужчину с указанными приметами или знающих о том, где может находится Илья, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.


Вчера «Маяк» объявил также о розысках еще одного мужчины: 39-летний Олег Мошин не выходит на связь уже больше недели.

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