Таксист устроил погоню с тараном после того, в него попала выброшенная из другой машины бутылка

 

Таксист устроил погоню с тараном после того, в него попала выброшенная из другой машины бутылка

Необычное ДТП произошло в Ленинском районе.  Водитель Renault Logan настиг и протаранил Toyota Corolla, объяснив свой поступок тем, что ранее из этой машины в него была брошена бутылка из под пива.


Об инциденте рассказали в службе аварийных комиссаров «Автоспас». По словам водителя «Логана», который в этом момент занимался извозом, на ул. Немировича-Данченко его машина поравнялась  с двигавшейся попутно Toyota Corolla.  В этот момент через боковое окно пассажир выкинул бутылку из под пива, которая попала его машину.


Таксист устроил погоню с тараном после того, в него попала выброшенная из другой машины бутылка



Водитель «Логана» остановился, осмотрел повреждения и одев перчатки (чтобы не оставить на стекле собственных отпечатков) подобрал бутылку, после чего бросился за обидчиками в погоню. Догнать «Тойоту» ему удалось на перекрестке с ул. Немировича-Данченко  и Лыщинского.


Бутылка, которой, по словам водителя «Рено» кинули в него из «Тойоты»
Бутылка, которой, по словам водителя «Рено» кинули в него из «Тойоты»


Чтобы задержать «Тойоту» , которая поворачивала направо, водитель «Логана» протаранил машину обидчиков в заднее левое крыло. Приехавшим на место ДТП аваркому и полицейским таксист сообщил, что будет требовать снятия отпечатков пальцев с бутылки и у лиц, находившихся в «Тойоте». 


В пятницу курьезное ДТП произошло на улице Гурьевская. Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с «ГАЗелью» из-за того, что засмотрелся на вывески


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