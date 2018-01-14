Таксист устроил погоню с тараном после того, в него попала выброшенная из другой машины бутылка
Необычное ДТП произошло в Ленинском районе. Водитель Renault Logan настиг и протаранил Toyota Corolla, объяснив свой поступок тем, что ранее из этой машины в него была брошена бутылка из под пива.
Об инциденте рассказали в службе аварийных комиссаров «Автоспас». По словам водителя «Логана», который в этом момент занимался извозом, на ул. Немировича-Данченко его машина поравнялась с двигавшейся попутно Toyota Corolla. В этот момент через боковое окно пассажир выкинул бутылку из под пива, которая попала его машину.
Водитель «Логана» остановился, осмотрел повреждения и одев перчатки (чтобы не оставить на стекле собственных отпечатков) подобрал бутылку, после чего бросился за обидчиками в погоню. Догнать «Тойоту» ему удалось на перекрестке с ул. Немировича-Данченко и Лыщинского.
Чтобы задержать «Тойоту» , которая поворачивала направо, водитель «Логана» протаранил машину обидчиков в заднее левое крыло. Приехавшим на место ДТП аваркому и полицейским таксист сообщил, что будет требовать снятия отпечатков пальцев с бутылки и у лиц, находившихся в «Тойоте».
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Стас Соколов
Фото vk.com/avtospas54rus