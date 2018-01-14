Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными

 

Среди участников пикета был замечен пес по кличке Тор
Среди участников пикета был замечен пес по кличке Тор


Пикет против жестокости по отношению к животным прошел в центре Новосибирска, в сквере на улице Орджоникидзе.


Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными


В акции протеста приняло участие порядка 50 человек, в основном молодежь. Протестующие вышли с плакатами и транспарантами: «Закон нужен сейчас», «Государство, проснись! Мы тонем в насилии и бесчеловечности!» и т.д.


Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными


Как пояснила организатор мероприятия Милена Варивода, новосибирский пикет — часть общероссийской акции, вызванной отказом Совета Федерации утвердить закон о запрете притравочных станций, который в декабре уже принят Госдумой. По словам Вариводы, акция проходит в более чем 40 российских городах.


Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными


«Притравочные станции используются для того, чтобы тренировать охотничьих собак на живых зверях. Это либо пойманные дикие животные, либо звери, которые стали не нужны зоопаркам. Медведю там могут выдрать клыки или когти, чтобы он не мог покалечить собаку. Зверям не оказывается медицинская помощь — они могут истекать кровью и умирать в мучениях», — рассказала Милена Варивода.


Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными


По ее словам, участники акции хотят добиться хотя бы запрета наиболее жестоких — контактных притравок, когда собаки могут настигать и ранить жертв. Компромиссным вариантом может быть сохранение притравочных станций, где собакам показывают животных, дают ощутить их запах, но не позволяют вступать в непосредственный контакт.


Новосибирцы вышли на пикет против узаконенного издевательства над животными


Активность новосибирских зоозащитников не ограничивается проведением протестных акций. Во второй половине декабря прошлого года, например, они спасли исхудавшего пса, который был прикован цепью к будке и, судя по всему, брошен.

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