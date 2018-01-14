Активисты вышли на пикет против вырубки сквера, несмотря на мороз









Акция протеста прошла перед остатками сквера рядом со зданием на Челюскинцев, 50, который был вырублен во время новогодних праздников. Протестующих не остановил даже ударивший мороз — в городе температура опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.







В пикете приняли участие, по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, порядка 15 человек, преимущественно жители окрестных домов. Несколько участников акции пришли с лозунгами, написанными от руки: «Нет точечной застройке», «Сохраним сквер», «А дышать вы деньгами будете?».











«Они хотят тут построить торговый центр. Я тут всю жизнь прожила и сама садила эти деревья, которые они вырубили», — поделилась негодованием с корреспондентом НГС.НОВОСТИ одна из участниц пикета.







Как пояснил присутствовавший на акции протеста председатель Комиссии по нормативам общественного совета при мэрии города Новосибирска Алексей Журавков, решение собственника этого участка начать вырубку сквера в новогодние праздники стало для всех неожиданностью.











«В конце декабря была встреча в мэрии, на которой собственники участка, кажется, поняли резонансность проблемы и обещали взять таймаут. Мы успокоились, решив, что проблема как-то решается. Но в праздники, когда все разъехались, они приступили к работам», — говорит Журавков.







По его словам, обращения во все возможные инстанции пока никакого результата не дали. «Даже в юстиции сказали, что ничего сделать уже нельзя, потому что все проходит по закону», — признает общественник.











Участок площадью 2441 кв. м находился в федеральной собственности, но в 2014 году он был сдан в аренду ООО «Лидер» территориальным управлением Росимущества для строительства административного здания. В 2016 году мэрия по заявлению администрации Центрального округа изменила зонирование территории для организации сквера и впоследствии по этой причине отказала арендатору земли в выдаче разрешения на строительство. Компания «Лидер» обратилась в суд с требованием признать неправомерным постановление, изменившее статус земли, и в июне прошлого года суд встал на сторону застройщика.

