Новосибирская сеть баров выходит на рынок Урала





Бар Doski в Томске





Новосибирская ресторанная компания Public Group готовится открыть заведение в Челябинске. По словам руководителя и совладельца Public Group Юрия Аксенова, в этом городе будет работать бар сети Doski, заведение должно открыться во второй половине февраля.





Сейчас у Public Group 13 заведений под разными брендами (ResPublica, Doski, Time Public и «Арена») в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке и Санкт Петербурге.







Заведение сети «Шашлыкоff» в Москве, на Кузнецком мосту





Public Group далеко не единственная новосибирская ресторанная компания, которая сейчас пытается развиваться за пределами родного города. Самых больших успехов в этом направлении добилась сеть «Шашлыкоff», у которой сейчас уже 27 из 42 работающих заведений расположены не в Новосибирске. В прошлом году эта сеть даже открыла бар в центре Москвы, на Кузнецком мосту, однако сейчас этого заведения нет ни на сайте компании, ни в справочнике 2ГИС. Активно развиваются за пределами Новосибирска также сеть «Перчини» (17 ресторанов, 12 из которых открыты по франчайзингу) группы «Ресторатор».







Переименованный в Doski бар в Новосибирске, на проспекте Карла Маркса





По словам Аксенова, для выхода на уральский рынок было решено использовать именно Doski, поскольку компания решила в принципе развивать направление демократичных баров, ориентированных на молодежь (ResPublica рассчитана на более взрослую публику). В прошлом году компания провела ребрендинг своего бара «Арена» в Новосибирске, также назвав его Doski.

