Новосибирская сеть баров выходит на рынок Урала
Новосибирская ресторанная компания Public Group готовится открыть заведение в Челябинске. По словам руководителя и совладельца Public Group Юрия Аксенова, в этом городе будет работать бар сети Doski, заведение должно открыться во второй половине февраля.
Сейчас у Public Group 13 заведений под разными брендами (ResPublica, Doski, Time Public и «Арена») в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке и Санкт Петербурге.
Public Group далеко не единственная новосибирская ресторанная компания, которая сейчас пытается развиваться за пределами родного города. Самых больших успехов в этом направлении добилась сеть «Шашлыкоff», у которой сейчас уже 27 из 42 работающих заведений расположены не в Новосибирске. В прошлом году эта сеть даже открыла бар в центре Москвы, на Кузнецком мосту, однако сейчас этого заведения нет ни на сайте компании, ни в справочнике 2ГИС. Активно развиваются за пределами Новосибирска также сеть «Перчини» (17 ресторанов, 12 из которых открыты по франчайзингу) группы «Ресторатор».
По словам Аксенова, для выхода на уральский рынок было решено использовать именно Doski, поскольку компания решила в принципе развивать направление демократичных баров, ориентированных на молодежь (ResPublica рассчитана на более взрослую публику). В прошлом году компания провела ребрендинг своего бара «Арена» в Новосибирске, также назвав его Doski.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 25 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Стас Соколов
Фото автора