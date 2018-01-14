Новосибирская сеть баров выходит на рынок Урала


Бар Doski в Томске
Бар Doski в Томске


Новосибирская ресторанная компания Public Group готовится открыть заведение в Челябинске. По словам руководителя и совладельца Public Group Юрия Аксенова, в этом городе будет работать бар сети Doski, заведение должно открыться во второй половине февраля. 


Сейчас у Public Group 13 заведений под разными брендами (ResPublica, Doski, Time Public и «Арена») в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке и Санкт Петербурге.


Заведение сети «Шашлыкоff» в Москве, на Кузнецком мосту
Заведение сети «Шашлыкоff» в Москве, на Кузнецком мосту


Public Group далеко не единственная новосибирская ресторанная компания, которая сейчас пытается развиваться за пределами родного города. Самых больших успехов в этом направлении добилась сеть «Шашлыкоff», у которой сейчас уже 27 из 42 работающих заведений расположены не в Новосибирске. В прошлом году эта сеть даже открыла бар в центре Москвы, на Кузнецком мосту, однако сейчас этого заведения нет ни на сайте компании, ни в справочнике 2ГИС. Активно развиваются за пределами Новосибирска также сеть «Перчини» (17 ресторанов, 12 из которых открыты по франчайзингу) группы «Ресторатор».  


Переименованный в Doski бар в Новосибирске, на проспекте Карла Маркса
Переименованный в Doski бар в Новосибирске, на проспекте Карла Маркса


По словам Аксенова, для выхода на уральский рынок было решено использовать именно Doski, поскольку компания решила в принципе развивать направление демократичных баров, ориентированных на молодежь (ResPublica рассчитана на более взрослую публику). В прошлом году компания провела ребрендинг своего бара «Арена» в Новосибирске, также назвав его Doski.

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