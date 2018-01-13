Водитель грузовика сбил женщину в Новосибирской области

Водитель утверждает, что ехал не более 60 км/ч

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня вечером в районе посёлка Линево.







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по городу Искитиму, трагедия случилась в половине восьмого вечера.







«На 76 км трассы Р-256, это практически въезд в Линево, водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, осуществляя движение со стороны города Черепаново в сторону Новосибирска, совершил наезд на женщину — предположительно, 50-60 лет», — пояснила Ольга Ерохина, инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима.







По имеющимся данным, пострадавшая перебегала трассу вне зоны пешеходного перехода со стороны озера в сторону Линево. От полученных травм женщина скончалась на месте.







«Водитель утверждает, что ехал не более 60 км/ч. Он был трезв», — уточняют в отделе пропаганды.







Это уже не первое ДТП со смертельным исходом за последнее время. Утром НГС.НОВОСТИ писали от трагедии, которая произошла на трассе «Новосибирск — Барнаул». 58-летний житель Мошково, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», сбил мужчину.

