Фото: стая свиристелей облюбовала деревья в Октябрьском районе
В распоряжении НГС.НОВОСТИ оказались интересные кадры. На них большое количество свиристелей сидит на деревьях в Октябрьском районе.
Свидетелем завораживающего зрелища стал Новосибирец Николай.
«Добрый вечер! Сегодня, проезжая по ул. Долидовича, Октябрьский район, увидел
огромное количество свиристелей в одном месте. Вся эта стая кормилась на одной рябине по очереди», — написал он на редакционную почту.
Напомним, вчера стаю птиц с красивыми хохолками заметили в центре города, на улице Фрунзе.
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Сергей Жигальцев
Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ