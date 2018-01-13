Фото: стая свиристелей облюбовала деревья в Октябрьском районе

Птиц видели на улице Долидовича

В распоряжении НГС.НОВОСТИ оказались интересные кадры. На них большое количество свиристелей сидит на деревьях в Октябрьском районе.







Свидетелем завораживающего зрелища стал Новосибирец Николай.







«Добрый вечер! Сегодня, проезжая по ул. Долидовича, Октябрьский район, увидел



огромное количество свиристелей в одном месте. Вся эта стая кормилась на одной рябине по очереди», — написал он на редакционную почту.









Напомним, вчера стаю птиц с красивыми хохолками заметили в центре города, на улице Фрунзе.

