Фото: стая свиристелей облюбовала деревья в Октябрьском районе

Птиц видели на улице Долидовича    
Птиц видели на улице Долидовича    

 В распоряжении НГС.НОВОСТИ оказались интересные кадры. На них большое количество свиристелей сидит на деревьях в Октябрьском районе.


Свидетелем завораживающего зрелища стал Новосибирец Николай.


«Добрый вечер! Сегодня, проезжая по ул. Долидовича, Октябрьский район, увидел

огромное количество свиристелей в одном месте. Вся эта стая кормилась на одной рябине по очереди», — написал он на редакционную почту. 


Фото: стая свиристелей облюбовала деревья в Октябрьском районе


Напомним, вчера стаю птиц с красивыми хохолками заметили в центре города, на улице Фрунзе.

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