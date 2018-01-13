Почти сотня зданий в Дзержинском районе осталась без света

Отключение воды в Первомайском районе оказалось не последней коммунальной аварией за сутки. В Дзержинском районе почти сотня домов осталась без электричества.







Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», авария произошла в 19:00. В зоне отключения оказались дома на улице Караваева, Черенкова, Почтовом переулке. В качестве официальной причины указывается «Замена вставки ВЛ2 от ТП-410».











Справиться с аварией муниципалитет собирается до 21:00.







Это уже не первое аварийное отключение за сутки. Ранее без холодной воды остались жители почти сотни домов в Первомайском районе. Починить водопровод обещают только к завтрашнему дню.

