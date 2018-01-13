Подорожала самая популярная в России машина

Подорожала самая популярная в России машина

Компания Kia повысила цены на самый продаваемый в России автомобиль — Kia Rio. Прибавка в цене составила 10 000 рублей. 


«В базовой версии седан Rio теперь стоит 694 900 рублей. Комплектации с «автоматом» стартуют от 794 900 рублей», — уточнили в российском офисе Kia. Подорожал и хэтчбек повышенной проходимости Kia Rio X-Line. В минималке он стоит 784 900 рублей, с «автоматом» — от 824 900 рублей. 


Напомним, по итогам года Rio стал самым продаваемым автомобилем в России (96 689 штук), опередив и Lada Granta, и Hyundai Solaris. В Новосибирске по итогам 11 месяцев 2017 года Rio занял второе место — всего было продано 587 машин. 


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