Подорожала самая популярная в России машина
Компания Kia повысила цены на самый продаваемый в России автомобиль — Kia Rio. Прибавка в цене составила
«В базовой версии седан Rio теперь стоит
Напомним, по итогам года Rio стал самым продаваемым автомобилем в России (
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Фото Дмитрия Косенко