Подорожала самая популярная в России машина

Компания Kia повысила цены на самый продаваемый в России автомобиль — Kia Rio. Прибавка в цене составила 10 000 рублей.





«В базовой версии седан Rio теперь стоит 694 900 рублей. Комплектации с «автоматом» стартуют от 794 900 рублей», — уточнили в российском офисе Kia. Подорожал и хэтчбек повышенной проходимости Kia Rio X-Line. В минималке он стоит 784 900 рублей, с «автоматом» — от 824 900 рублей.





Напомним, по итогам года Rio стал самым продаваемым автомобилем в России ( 96 689 штук), опередив и Lada Granta, и Hyundai Solaris. В Новосибирске по итогам 11 месяцев 2017 года Rio занял второе место — всего было продано 587 машин.





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