Почти 100 домов в Первомайском районе остались на сутки без холодной воды
В неприятную ситуацию попали сегодня жители Первомайского района. Почти в 100 зданиях на сутки пропала холодная вода.
По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в десять утра. В зоне аварии оказались дома на улице 4-ой Пятилетки, Ласточкина, в Хабаровском переулке. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонт водопровода d=300мм по ул. Хабаровский пер., 1».
Предварительно, холодная вода появится в домах жителей района только завтра, в девять утра.
Напомним, вчера со схожей проблемой столкнулись жители пятнадцати домов в Ленинском районе. По данным карты «Мой Новосибирск», аварию на этом участке не устранили до сих пор.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Сергей Жигальцев
Фото на превью Ольги Бурлаковой, скриншот карты «Мой Новосибирск»