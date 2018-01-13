Почти 100 домов в Первомайском районе остались на сутки без холодной воды

В неприятную ситуацию попали сегодня жители Первомайского района. Почти в 100 зданиях на сутки пропала холодная вода.







По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в десять утра. В зоне аварии оказались дома на улице 4-ой Пятилетки, Ласточкина, в Хабаровском переулке. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонт водопровода d=300мм по ул. Хабаровский пер., 1».











Предварительно, холодная вода появится в домах жителей района только завтра, в девять утра.







Напомним, вчера со схожей проблемой столкнулись жители пятнадцати домов в Ленинском районе. По данным карты «Мой Новосибирск», аварию на этом участке не устранили до сих пор.

