Почти 100 домов в Первомайском районе остались на сутки без холодной воды

 В неприятную ситуацию попали сегодня жители Первомайского района. Почти в 100 зданиях на сутки пропала холодная вода.


По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в десять утра. В зоне аварии оказались дома на улице 4-ой Пятилетки, Ласточкина, в Хабаровском переулке. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонт водопровода d=300мм по ул. Хабаровский пер., 1».


Почти 100 домов в Первомайском районе остались на сутки без холодной воды


Предварительно, холодная вода появится в домах жителей района только завтра, в девять утра. 


Напомним, вчера со схожей проблемой столкнулись жители пятнадцати домов в Ленинском районе. По данным карты «Мой Новосибирск», аварию на этом участке не устранили до сих пор.

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