Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои

Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


13 января в «Новосибирск Экспоцентре» прошёл второй зимний средневековый фестиваль «Сибирский плацдарм» — мужчины в доспехах устроили соревнования по средневековому бою, а рядом с ними молодых новосибирцев учили драться на мечах.


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


На время проведения фестиваля павильоны «Экспоцентра» превратили в средневековую ярмарку. Здесь учили плести кольчуги и пояса, торговали украшениями ручной работы, проводили мастер-классы, но самая зрелищная часть программы — исторический средневековый бой. 


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Несмотря на яркие и стереотипные наряды, на турнире всё по-настоящему — участники колотят друг друга тяжёлыми мечами и топорами, отчего на весь павильон раздаётся громкий звон. От травм бойцов спасают тяжёлые доспехи и деревянные щиты. 


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


«Конечно, больно. Если тебе не больно, когда получаешь, то значит ты умер либо что-то не то», — посмеялся участник команды «Сборная НСК» Илья. Участники борются за честь представлять Сибирь в составе сборной России на чемпионате мира по историческому средневековому бою Battle of the nations.


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Задача каждого бойца — вывести противника из строя и повалить его на землю. Когда противник касается ристалища тремя точками (например, двумя ногами и рукой), его объявляют побеждённым. Бить можно мечом, щитом, топором, головой, ногой или перекинуть соперника через плечо. Орудие игроки выбирают сами — кому что по вкусу. За соблюдением правил и безопасность отвечают несколько судей. 


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


«На мне — куча железяк. Вес? Килограмм 30–40. Это бригантина (доспех из железных пластин на туловище. — К.Ш.), ватные ноги, ватные руки, шлем... Много всего», — рассказал другой боец Максим. В доспехах после боя очень жарко — бойцы только и успевают снять хотя бы шлем, чтобы отдышаться. Одеться и раздеться им помогают товарищи или девушки.


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Среди участников — команды не только из Новосибирска, но и Омска, Красноярска, а также Норильска — это самая далёкая команда турнира.


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Рядом с ожесточённым боем молодых бойцов учат драться на мечах, пока учебных. «Здесь важно не просто накачать себе мышцы, здесь нужно уметь думать как фехтовальщик, видеть, какой перед тобой противник, какая у него тактика, — объясняет гофмаршал Анна. — Я сама занимаюсь этим 2,5 года, так что это привлекает и мальчиков и девочек в равной степени».


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Фестиваль привлёк не только любителей подраться на мечах и топорах, но и любителей ручных украшений. На средневековой ярмарке продавали платки по 1000 рублей, ободки ручной работы по 250 рублей, а также кожаные ремни, кошельки, топоры, деревянные мечи и многое другое по средневековой тематике.


Фоторепортаж: новосибирцы в доспехах устроили средневековые бои


Летом в Заельцовском парке в рамках фестиваля «Княжий двор» на два дня воссоздали быт Средневековья — тогда в Новосибирск съехались реконструкторы со всей России.

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