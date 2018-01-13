«Дочь хотела попасть на эту передачу»: предприниматель из Борового принял участие в «Поле чудес»

Алексей Спиридонов поехал в Москву, чтобы порадовать дочь

В эфире капитал-шоу «Поле чудес», которое вышло на Первом канале 12 января, принял участие предприниматель из Борового — 52-летний Алексей Спиридонов.







«Наш местный коллектив "Иволга" пригласили выступить на передаче. Организаторам понравилось, как они поют, но так как поездка была дорогой, попросили меня помочь с деньгами, я помог, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Спиридонов. — Ну заодно предложили и мне принять участие в игре. У меня дочь давно хотела попасть на эту передачу, она меня и уговорила».







Сибиряк попал во вторую тройку игроков — участникам нужно было угадать предмет, который появился на улицах Санкт-Петербурга благодаря усилиям полиции. Алексей не угадал слово «скамейка».





«Когда очередь дошла до меня, половина букв была угадана, — продолжает предприниматель. — Но это было волнительно, я разволновался и назвал не ту букву. Да и слово я на самом деле не знал».







Артистки ансамбля «Иволга» и Алина Спиридонова выступили в эфире «Поле чудес»





Алексей считает, что главное в этой поездке — это выступление коллектива «Иволга» и то, что мечта 10-летней дочки Алины сбылась — девочка рассказала в эфире Первого канала частушку про животных. А сам Алексей принёс в студию портрет Леонида Якубовича, нарисованный новосибирской художницей Светланой Репп.





Подарки Леониду Якубовичу из Борового





«Якубович как художественный руководитель — очень требовательный человек, — отметил Спиридонов. — Хотя в общении свободен, весёлый, много шутит. Но к съёмкам подходит ответственно. Подготовка была длительной, два дня готовились».







Два года назад 8-летняя школьница из Новосибирска Стефания Керкина спела песню про зарядку и «айфоны» в эфире программы «Поле чудес».