«Дочь хотела попасть на эту передачу»: предприниматель из Борового принял участие в «Поле чудес»

Алексей Спиридонов поехал в Москву, чтобы порадовать дочь
Алексей Спиридонов поехал в Москву, чтобы порадовать дочь

В эфире капитал-шоу «Поле чудес», которое вышло на Первом канале 12 января, принял участие предприниматель из Борового — 52-летний Алексей Спиридонов. 


«Наш местный коллектив "Иволга" пригласили выступить на передаче. Организаторам понравилось, как они поют, но так как поездка была дорогой, попросили меня помочь с деньгами, я помог, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Спиридонов. — Ну заодно предложили и мне принять участие в игре. У меня дочь давно хотела попасть на эту передачу, она меня и уговорила».


Сибиряк попал во вторую тройку игроков — участникам нужно было угадать предмет, который появился на улицах Санкт-Петербурга благодаря усилиям полиции. Алексей не угадал слово «скамейка».


«Когда очередь дошла до меня, половина букв была угадана, — продолжает предприниматель. — Но это было волнительно, я разволновался и назвал не ту букву. Да и слово я на самом деле не знал».


Артистки ансамбля «Иволга» и Алина Спиридонова выступили в эфире «Поле чудес»
Артистки ансамбля «Иволга» и Алина Спиридонова выступили в эфире «Поле чудес»


Алексей считает, что главное в этой поездке — это выступление коллектива «Иволга» и то, что мечта 10-летней дочки Алины сбылась — девочка рассказала в эфире Первого канала частушку про животных. А сам Алексей принёс в студию портрет Леонида Якубовича, нарисованный новосибирской художницей Светланой Репп.


Подарки Леониду Якубовичу из Борового
Подарки Леониду Якубовичу из Борового


«Якубович как художественный руководитель — очень требовательный человек, — отметил Спиридонов. — Хотя в общении свободен, весёлый, много шутит. Но к съёмкам подходит ответственно. Подготовка была длительной, два дня готовились». 


Два года назад 8-летняя школьница из Новосибирска Стефания Керкина спела песню про зарядку и «айфоны» в эфире программы «Поле чудес».

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